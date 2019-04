Williams Enrique Reyes: "Todavía tengo fútbol para dar"

Williams Enrique Reyes fue goleador a todo equipo al que fue desde 2002, en el balompié de El Salvador. En Dragón, FAS, Metapán, Chalatenango, Águila, Firpo y ahora en Aspirante, de liga de plata, ha tenido una relación estrecha con las redes del arco rival.

Pero ahora, más que anotar, Reyes asume la función de líder en las filas del conjunto de Jucuapa. Entiende que el timonel, Mario Martínez, lo mira más como una especie de asistente.

¿Cómo pasan estos días en segunda división, con Aspirante?

En el torneo pasado, con la experiencia, logramos sacar adelante al equipo. Estamos muy contentos, porque estamos haciendo las cosas bien en el grupo. Se me ha hecho fácil, porque, primeramente, soy una persona a la que le gusta trabajar mucho, que me entrego al máximo. Gracias a Dios le he servido a los compañeros y ya estamos clasificados a la siguiente ronda.

Pero ahora más que pensar en hacer goles, me interesa que estos muchachos puedan rendir al máximo. Creo que esa experiencia que tenemos ha servido mucho para ellos. Les enseñamos la definición y cómo tener un buen toque. El profesor Mario Martínez, técnico de Aspirante, solo me dice que tengo la potestad de definir adentro del campo.

Con el profesor ya había trabajado en Firpo. No me da muchas indicaciones, porque sabe lo que puedo hacer por el equipo. Sabe que voy a tomar la decisión correcta dentro del terreno de juego. A veces nos equivocamos, como cualquier ser humano, pero buscamos hacer lo mejor para el equipo.

¿Podemos decir que usted es como un asistente para Mario Martínez en este equipo de Jucuapa?

Así es. Pero jamás me tomó mayores atribuciones con respecto a lo que tengo que hacer. Al final, soy un jugador más. Pero por la trayectoria se pueden leer más los partidos. Creo que ha dado esa oportunidad de poder ser yo ese hombre que tiene como asistente para los jóvenes. Se me está haciendo fácil poder manejar el grupo, porque los jóvenes tienen ganas de sobresalir. Yo les doy esa motivación, trato de sacarles lo mejor. Creo que estamos haciendo un buen trabajo en este grupo, con aspirante.

¿Por ahora no hay deseos en usted para volver a primera categoría?

A veces se llama de equipos de esa categoría. Pero a la hora de arreglar como que no se llega a un acuerdo. Yo trabajo día a día para seguir. Dicen que uno es veterano y que ya no está. Pero a veces hay entrenadores a los que les gusta ese jugador de experiencia para los jóvenes. Cuando se llegue la oportunidad estoy listo para poder tomar cualquier reto.

¿Se siente muy cómodo en Aspirante?

Muy cómodo. Ya estamos más haciendo ese papel de poder ayudar a los grupos. Cuando se me dé ese papel de ser un líder para los jóvenes, yo lo voy a tomar. Para eso creo que está Williams Reyes, para tomar esos retos. Con Aspirante es un proyecto el que estamos haciendo.

¿Es mucho más complicado jugar en segunda división?

En segunda hay una marca más pegajosa, primero por las canchas, que son más reducidas. Es la experiencia la que hace que salga adelante, que pueda poner esa calma al grupo y está la recompensa, con los resultados que se están dando.

Hay un buen grupo y creo que todos estamos trabajando de la misma manera. Fuimos de los primeros que clasificamos. Realmente que en la última fecha contra Platense vamos a definir quién es primero y segundo.

¿Es más complicado el grupo de la Zona Oriental?

Depende de las características de los equipos. La zonas de occidente y central se caracterizan por el buen trato a la pelota y las canchas. Hay mejores canchas en esa zona. Pero en oriente te complican más esos equipos que solo juegan al pelotazo, pero hemos sabido aprovechar en casa. Estamos sacando los resultados. Nos ha permitido estar en el segundo lugar y ya estar clasificados.

Cuando habla de que no ha podido llegar a acuerdos con equipos de primera, ¿se refiere a la parte económica?

Sí. más que todo eso. Cuando estábamos en Chalatenango, en 2018, llegamos a FAS, porque estaba Cristiam Álvarez como técnico. Él miraba bien llevarme por la experiencia y por la falta de gol que estaba teniendo FAS.

Estuvimos haciendo una buena pretemporada, pero al final, los dirigentes no me dieron la cara. Solo le mandaron a decir a Cristiam cuánto se me ofrecía. Era algo risible, ni a un jugador que va comenzando se le ofrece eso, y más por lo que yo había dado en FAS.

Siento que fue una falta de respeto. Por eso decidimos irnos. Pero estamos ahí esperando alguna oportunidad. Creo que todavía tengo fútbol para dar. Los aficionados que me ven jugar en segunda, más que todo los fasistas, me dicen que vuelva. Pero yo les digo que no depende de mí, sino de que la junta directiva vea bien mi llegada.

Ahora tiene 42 años de edad. ¿Jugará hasta donde le den las piernas y la parte física?

Mira, yo me he cuidado durante mucho tiempo en mi carrera y lo sigo demostrando. Gracias a Dios no he tenido lesiones graves. Solo tuve aquella fractura con FAS, en 2004. Pero de ahí nada. Gracias a Dios que me ha dado salud para jugar este lindo deporte.

¿Qué piensa de mantener el récord de goleo en el país con 293 tantos?

Ustedes, como medio, me fueron diciendo cuántos goles me faltaban para superar el récord (que tenía David Cabrera, con 240 goles) Nos pusimos la meta de lograr ese record y gracias a Dios hemos dejado una marca considerable. Los récord se han hecho para romperse.

No sé si Nicolás Muñoz, con 257 goles lo va a lograr. Me siento orgulloso de mi trayectoria en primera división. Dejamos un legado en primera división para todos aquellos aficionados, no solo fasistas, que gustaban ver a Williams Reyes. Creo que cuando en las calles de cada una de las ciudades, veo ese reconocimiento que me da la gente. Es lo más lindo que pude haber recibido en esta linda carrera.