Williams Reyes: "No descarto ninguna oferta en primera"

El hondureño-salvadoreño Williams Enrique Reyes ya no forma parte del plantel del Aspirante de Jucuapa de la segunda división, equipo en el cual militó desde el torneo Clausura 2018 y se convirtió en sinónimo de gol en los últimos cinco torneos cortos, donde recaló procedente del AD Chalatenango de primera división al ver truncado su posibilidad de firmar nuevamente por FAS en el Clausura 2018 por no aceptar el salario ($500) que la dirigencia santaneca le ofrecía en esa oportunidad.

Dos años después de bregar por las canchas de segunda división y sin perder un ápice de su olfato de gol, el jugador ceibeño que cumplirá en octubre próximo 44 años, no pierde su fe de poder jugar nuevamente en la liga mayor, aunque reconoce que por el momento difícil que pasa el país y el fútbol nacional por la crisis sanitaria del COVID-19, no sabe cuál será su destino.

"No sé cuál es mi futuro, acá estoy en casa encerrado haciendo mi otra pasión como es la cocina; siempre me ha gustado cocinar después del fútbol", reconoce Reyes desde su hogar en San Miguel donde confirma que su contrato con el equipo usuluteco finalizó en el torneo pasado.

"Tenía contrato con Aspirante de Jucuapa pero se me venció, aún tenemos algo pendiente en lo salarial pero no es un tema que me preocupa ya que si decidimos seguir con ellos me deben primero cancelar mi deuda ya que por el tema de los finiquitos debe arreglar conmigo para poder inscribirse en la nueva temporada", destacó el atacante hondureño quien admite que la deuda que tiene el equipo auriazul es grande.

"Son cinco meses de deuda, no me han cancelado desde el torneo anterior, es un arreglo personal que tengo con el presidente del equipo (William Guzmán) ya que para no dañar al equipo decidí jugar en el torneo anterior pese a que no me han cancelado mi salario, por allí he estado recibiendo algunos adelantos del mismo pero siento que no ha sido motivo para que yo pueda rendir en Aspirante, lo he hecho, les he cumplido y ahora ellos deben hacerlo conmigo, no hay otro camino", comentó.

El jugador nacido en la Ceiba, Honduras en 1976 y que debutó en Deportes Savio de segunda división de la liga hondureña en 1997 antes de fichar con el Dragón en el Clausura 2000, reconoce que su intento de jugar en el torneo anterior con El Vencedor fue al final una buena jugada que optó tomar (más allá que tenía contrato vigente con Aspirante) ya que está convencido que no habría tenido continuidad tras el anuncio del equipo de Santa Elena de no seguir participando en primera división, al confirmar que cederá su categoría al Atlético Marte de la capital.

"Mi no llegada a El Vencedor no fue precisamente porque no me dejaron por mi contrato, tengo ya dos años y medio de jugar con Aspirante y escuchar que El Vencedor no seguiría, creo que al final la decisión que tomé fue la mejor porque podría haberme quedado en el aire ya que todos sabemos que le ha cedido su categoría al Atlético Marte", explicó el veterano goleador quien confirmó además que el equipo de Santa Elena no era el único que le había guiñado el ojo para retornar a la liga mayor el torneo pasado por su dilatada y exitosa carrera profesional.

"Aparte de hablar con el Vencedor y con el 11 Deportivo la verdad es que el hecho de estar vigente en el fútbol nacional donde en los cuatro torneos y medio en que he estado en Jucuapa soy el líder de goleo en cada torneo, aparte de ser un líder en el equipo y lo que hay que esperar son esas ofertas que pueda recibir", destacó.

ESPERANDO OFERTAS

Williams Reyes no cierra las puertas de retornar a la primera división con algún equipo que le interese incrementar sus posibilidades de goleo, así lo analiza el jugador que ha jugado más de 600 partidos en liga mayor.

"Hay que esperar qué podemos tener, vamos a escuchar ofertas, uno tiene familia y hay que buscar la estabilidad de ellos, no descarto ninguna oferta a futuro", recalcó el goleador quien puso su sello en segunda división.

"Había anotado cuatro goles en cinco partidos que jugué en el Clausura 2020 con Aspirante hasta que la FESFUT decidió finalizar el torneo para sumar unos 40 goles con Aspirante desde que llegué a jugar a segunda división", expresó con orgullo. "No es fácil anotar en segunda división, muchas personas puede decir que en segunda es más fácil anotar goles, acá se juega con más dureza que en primera, es difícil jugar comenzando por las canchas en que debés jugar", aseguró.

Reyes cree de manera ferviente que el tema de su edad no es obstáculo para poder abrirse puertas en primera división y destaca que "cumpliré 44 años en octubre próximo y me siento de 27 años, me siento bien, con salud, corriendo los 90 minutos los miércoles y domingo que hemos estado jugando en la liga, salgo de las canchas a Dios gracias sin lesiones y eso me ha ayudado mucho porque siempre he trabajado fuerte dentro de la cancha", resaltó.

"No creo que el tema de mi edad sea un obstáculo para retornar a la liga mayor, las pruebas físicas que hago hablan de mi rendimiento, no lo digo yo, lo dicen mis números en las pruebas físicas que me han hecho y sobre ellos me deben de juzgar las personas, los resultados torneo a torneo, los goles que estoy anotando, de nada sirve si tuviera 25 años si mi rendimiento es menor a lo que estoy haciendo con 43 años, por eso los técnicos que he tenido en Aspirante y en los equipos en liga mayor me piden que juegue con sus equipos porque saben que pese a mi edad les rindo mejor que otros jugadores jóvenes", acotó.

Reyes también tuvo palabras de apoyo para su ex compañero de ataque en FAS y Águila, el panameño salvadoreño Nicolás Armando Muñoz, quien a sus 38 años le sigue sus pasos en el goleo individual al sumar 278 goles y estar a solo 16 tantos para igualar su marca histórica de goleo.

"Yo le había dicho que si él (Nicolás Muñoz) hubiera seguido en el torneo pasado en El Vencedor habría disminuido esa distancia que hay entre mi registro y sus goles y le dije a él antes que iniciara el Clausura 2020 que en Águila la cuota que había impuesto en El Vencedor sería menor porque son equipos distintos ya que su experiencia pesa en equipos donde actúan conforme a su manera de jugar y en Águila no tuvo a nadie que le ayudara", reflexiona Reyes sobre la actuación de Nicogol en Águila donde solo pudo anotar dos goles en la primera vuelta.

"El fuerte de Nico no es el juego aéreo, los jugadores de Águila deben de jugar con él de otra manera, pero debe tener jugadores que le ayuden para Nicolás, deben apoyarse en él y para un jugador como él podría aportar más, lo viví en Metapán donde logré que me escucharán los consejos que logré brindar tanto a los jugadores jóvenes como a los técnicos, muchos de ellos me escucharon y allí pude aportar más", confesó Reyes.

Finalmente el jugador catracho lanzó una mirada al futuro del fútbol nacional, especialmente lo que él espera para la nueva temporada.

"Veo el nuevo campeonato fuerte, felicito a los dirigentes que se han movido para reforzar sus planteles, lo que está haciendo FAS, Alianza, Metapán, Santa Tecla y Águila por último es lo que se debe hacer y que al final a los equipos llamados pequeños les costará formarse porque casi no encontrarán jugadores disponibles con las características que quieren sus técnicos, son los equipos que a mí juicio pueden pelear el campeonato, el equipo que invierte es el que puede tener éxito en sus resultados", puntualizó.