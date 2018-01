Williams Reyes jugará en la segunda división

El delantero hondureño Williams Reyes llegó a un acuerdo con la junta directiva del Aspirante de la segunda división y concretó el fichaje esta tarde para que milite con el equipo de Jucuapa a partir del Clausura 2018 de la liga de plata.

Reyes fue puesto en lista de transferibles y finiquitado del Chalatenango tras el Apertura 2017, buscó cupo en el FAS, pero no le satisfizo la oferta económica.

Este delantero de 41 años firmó contrato por seis meses según indicó el presidente del equipo, William Guzmán. “Estamos felices por la llegada de este jugador que es un goleador, esperamos que nos ayude mucho en nuestro proyecto”.



Según el pope, Reyes aceptó la invitación para reforzar las filas del equipo y la tarde de este jueves estampó la firma de contrato. Se incorporará a los entrenamientos del equipo este viernes por la tarde y esperan verlo debutar el próximo domingo en la primera jornada del Clausura 2018 ante el UDET, a partir de las 3:00 de la tarde en el estadio municipal de Jucuapa.

“Llegamos a un acuerdo, se queda con nosotros, estamos agradecidos porque aceptó nuestra invitación para ayudarnos en este torneo. Espero que todo nos salga bien con este jugador”, dijo el directivo.

Reyes se pondrá a las órdenes del entrenador del equipo, el brasileño, Eduardo Santana.

“Estábamos en la búsqueda de un delantero, nuestro objetivo es que nos ayude. No costó ponernos de acuerdo, estaba dentro de nuestras posibilidades económicas. No hemos hablado de la oferta económica del FAS, pero me di cuenta a través de los medios de comunicación. Gracias a Dios llegamos a un acuerdo”, aseguró Guzmán.

Tras el partido amistoso del pasado domingo ante un combinado de Ciudad Arce, La Libertad, Reyes indicó a EL GRÁFICO que la oferta económica realizada por la directiva no llenaba sus expectativas,

“Creo que ni a un niño se le ofrece esto. Teniendo ya mucho recorrido y que te ofrezcan 500 dólares, es como decirte andate, no te quiero. Pero esperemos en Dios y podamos quedarnos. Veremos qué pasa en el transcurso de la semana", apuntó Reyes.

Reyes suma 294 goles en la primera división, es hasta el momento el máximo cañonero en la historia del circuito de privilegio.