Williams Reyes regresa a Primera tras firmar con El Vencedor

El Vencedor, el equipo recién ascendido de la Primera División, vuelve a la carga luego de pasar por días de incertidumbre. Ya tienen técnico y sus primeros tres fichajes.

Este jueves, el presidente de los tabudos, Marlon Claros, presentó al entrenador nacional Nelson Mauricio Ancheta y se anunció que se incorporan el veterano delantero hondureño salvadoreño Williams Enrique Reyes, de 43 años y dueño del récord de goleo en la Liga, así como dos elementos de Águila que quedaron transferibles, el defensor Eduardo Vigil, y el atacante Santos Guzmán.

Williams Reyes es el goleador histórico del fútbol salvadoreño con 294 goles. Sin embargo, estuvo ausente por dos años, tras militar en Aspirante de Jucuapa y en el fútbol amateur de Estados Unidos. El gran torneo de Nico Muñoz, quien quedó a solo 18 goles de su récord lo ha obligado a retornar a la primera división, donde está a solo 6 tantos de los 300.

Los tabudos iniciarán su pretemporada este viernes en Concepción Batres, a las 2:00 de la tarde.

En declaraciones a El Gráfico, el entrenador Nelson Ancheta explicó que su arribo a El Vencedor pudo darse antes de tiempo.

“Cualquier trabajo que le venga a uno siempre es del agrado y contento por estar siempre dirigiendo un equipo en primera, agradecido con Dios porque es una bendición y agradecerle al licenciado Marlon Claros y a su hijo porque tuvieron la capacidad de darme esta oportunidad a mí de dirigir a El Vencedor. Antes de que comenzara el Apertura 2019, el licenciado Claros, con quien ya había trabajado antes en Firpo, me contactó pero por esos días estaba arreglando con Jocoro. Fue así como llegó el profesor Víctor Coreas. Le agradecí y el señor Claros me dijo que nunca era tarde para volver a trabajar, ahora que necesitaban entrenador me llamó de nuevo y me pidió que no me comprometiera con nadie. La amistad y el profesionalismo hizo posible esto, congeniamos en las dos cosas”, mencionó Ancheta

De los tres primeros fichajes, opinó. “A Williams Reyes lo teníamos en lista, es un jugador que siempre aporta. Por arreglo de directivas entre El Vencedor y Águila se hizo el traspaso de Nicolás Muñoz y a cambio vienen con mi aval Vigil y Guzmán. El licenciado no le privó la libertad a Nico. Al equipo debemos reforzarlo en su columna vertebral como un portero, un defensa, un volante mixto y dos delanteros. Dependerá de las características de tres de los delanteros que se sumen con Mitchell Mercado. El torneo comienza pronto, es poco tiempo pero los demás equipos están comenzando también esta semana. Trabajaremos la condición física”, agregó Nelson Ancheta.