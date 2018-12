Wilma Torres, la figura del Santa Tecla: “me veía marcando un gol”

Wilma Torres volvió a vestirse de héroe en una final de Primera División. En el Clausura 2016 fue decisivo para que el Dragón derrotara al Águila; dos años y medio después, apareció con Santa Tecla y con un doblete le dio la cuarta estrella a los pericos.

La confianza y la fe siempre es importante en la vida. Y Wilma creyó que podía ayudar con un gol, no con dos.

"Había pensado que iba a marcar un gol aunque el partido fuera cerrado. Ahora se dio la posibilidad de anotar dos y acá está el título. A mi novia le mencioné que primeramente Dios iba a anotar un gol y esperaba que fuera el del gane", apuntó.

Torres fue el jugador que más complicó a la zaga aliancista. En la primera mitad tuvo una ocasión de gol que no pudo culminar porque Jonathan Jiménez se cruzó a tiempo y en dos acciones fue trabado en el área, donde reclamó penal, pero no fue sancionado a favor.

Aún con su papel protagónico, Wilma le huye a su condición de héroe. "No fui figura porque al final somos los once que corremos más los cambios, aunque a mí me tocó anotar y muy feliz por eso pero nos llevamos el título todos".

SOBRE SU EXPULSIÓN

Lo que pocos vieron fue que en los minutos finales, durante una trifulca, Torres fue expulsado, aunque sabe que eso no daña la imagen que deja en la final.

"Feliz por ser campeón nuevamente, aunque al final me tocó salir expulsado. Salí un poco triste con la expulsión porque no me gusta dejar al equipo con uno menos. Fue disputado y sufrido el partido, pero tuvimos toda la paciencia del mundo para superar a uno de los mejores equipos de la liga".