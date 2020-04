Wilma Torres y Andrés Flores Jaco llegan a un acuerdo con FAS

El FAS ha metido el acelerador en los refuerzos de cara al Apertura 2020. El viernes se dio a conocer que los exjugadores del Santa Tecla Wilma Torres y Andrés Flores Jaco ya tienen un acuerdo con los tigrillos al igual que Diego Areco, paraguayo, que fue el Hombre Gol del Clausura. Otros jugadores están en negociaciones para ser fichados.

Torres y Flores Jaco habían sido siempre del agrado de Jorge "el Zarco" Rodríguez, entrenador de los santanecos, y espera que su llegada pueda ser importante. El primero destacó en su paso con el Dragón, con quienes fue campeón en el 2016, así como el Firpo y Santa Tecla. Mientras que el lateral izquierdo tuvo su trayectoria en Metapán, Alianza y los pericos. Ambos fueron contactados por Rodríguez para exponerles el proyecto.

Flores Jaco dijo a EL GRÁFICO sobre su incorporación con los santanecos que está "muy motivado por todo lo que representa el FAS. estaré en casa y eso me ayuda para seguir con mis proyectos. La verdad me motiva los fichajes que está haciendo el equipo y espero aportar". Flores Jaco fue citado hoy para firmar el contrato.

Aparte de ellos, el equipo occidental arregló con Diego Areco, quien militó el torneo pasado con el Jocoro y se proclamó Hombre Gol al anotar diez goles en 11 partidos. A este elemento sólo le falta estampar su firma de acuerdo a una fuente de la directiva santaneca que pidió el anonimato debido a que no ha firmado contrato aún y por eso no los ha dado a conocer de manera oficial.

Además, el volante Walter Canales confirmó que llegará al equipo tigrillo también para esta nueva temporada. "Tengo pláticas con ellos y si todo sale bien, estaré ahí. Es un honor que me hayan tomado en cuenta", dijo el jugador que el torneo pasado militó en el Municipal Limeño.

En el interés tigrillo está también Wilfredo Cienfuegos, quien ya se despidió del Santa Tecla el pasado viernes y de acuerdo con esta fuente de la directiva, en los próximos días se arreglará su llegada. Otro que está en la órbita es el paraguayo Luis Rodríguez, aunque aún no han negociado. En tanto que Walter Ayala Chiguila aún tiene contrato con los tigrillos y le han pedido que vuelva luego de su cesión a préstamo con el Once Deportivo.

La deuda

El equipo no oculta que aún no han pagado los 20 días correspondientes al mes de marzo con los cuales hay molestia en algunos jugadores, como es el caso del argentino Hugo Bargas, quien se quejó: "Cuánto me alegra que el club renueve contratos, que contrate jugadores me alegra mucho siempre que sea por bien al equipo, pero ¿Y nosotros, los que esperamos los 20 días? No sabemos nada".

Ante esto, la directiva espera cancelar a más tardar el próximo martes en donde darán a conocer las bajas y los transferibles.