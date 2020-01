Wilson Gutiérrez: "Nunca he tenido comunicación con De los Cobos"

El entrenador de Alianza Wilson Gutiérrez fue tajante en reconocer que la relación con el timonel de la selección salvadoreña, Carlos de los Cobos, es nula, por lo que le pone un "cero" a la comunicación entre ambas partes.

"Cero. Yo nunca he tenido comunicación con el técnico (Carlos de los Cobos). A mí me parece que el técnico debería tener comunicación con todos, no solo con el de la base, con todos, porque todos tienen jugadores que tengan esa posibilidad (de ser convocados)", dijo este miércoles el preparador de los albos en el programa EL GRÁFICO TV.

Sobre la comunicación entre estrategas de selecciones y de equipos de liga mayor, a criterio del colombiano, "me parece que eso no es quitarle importancia a un técnico de una selección, es darse más importancia él, y darle más importancia a sus jugadores, porque eso le ayuda a él a conocerlos más, el día a día, cómo están físicamente, si trabajan bien en cada posición donde el DT pueda pensar que le hace falta...".

En resumen, para Gutiérrez "la relación debería ser, para mí, 10, con todos, pero conmigo, cero. No sé con el resto".

También habló de la polémica en torno a la salida del Alianza de la Copa Premier centroamericana, luego de que disturbios entre aficionados en las afueras del estadio Las Delicias culminaran con lanzamiento de piedras y otros objetos al autobús del Olimpia, rival de los albos en la vuelta de semis.

"De entrada, parecía que la gente del Olimpia no quería jugar, que por el estadio, los zancudos... Un directivo de ellos dijo que no jugarían si les pasaba algo en el bus", reveló el DT cafetero, sobre la presunta indisposición de los leones catrachos.

Y agregó que "ellos (plantel de Olimpia) habían hecho reconocimiento de cancha el día anterior, sabían cómo llegar y el día del partido llegaron tarde, por donde no era y había muchos comentarios, no sé si eran ciertos o no, que los jugadores no iban en el bus".

ELOGIOS AL JUGADOR CRIOLLO

Con su experiencia internacional, Gutiérrez ha podido ver jugadores de distintas nacionalidades, lo que le permite hacer una comparativa con respecto a la calidad del material humano en El Salvador. En ese sentido, Wilson aplaudió las cualidades técnicas del futbolista nacional.

"El futbolista salvadoreño técnicamente es muy bueno, nos hace falta en la parte física. Los hondureños son grandotes, fuertes, que van a chocar, pero eso cuesta. Los salvadoreños técnicamente pueden jugar en cualquier parte del mundo. Marvin Monterroza (jugador albo y de la Azul) puede jugar en cualquier liga del mundo", comentó.



