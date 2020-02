Wilson Gutiérrez, del Alianza, dice que se va "preocupado" tras última derrota

En su regreso al estadio Cuscatlán para este torneo, Alianza no pudo ante Independiente en casa y tuvo que recibir su segundo castigo en el Clausura 2020, con pizarra de 0-1. Tras el juego, el timonel albo Wilson Gutiérrez, quien fue el único que compareció ante la prensa, puso en realidad lo que le pasó a sus dirigidos ante los camoteros.

"Por momentos esto es inexplicable, porque generamos muchas jugadas a gol y no las concretamos, pero creo que hoy (domingo) nos faltó un poco de ideas. Hubo momentos del partido en el que no tuvimos ideas", aseveró.

"Hemos tenido muchas opciones claras a gol y no las hemos sabido definir. Hoy me voy preocupado, entre comillas, porque nos faltaron ideas, no es normal que nos pase eso", aseguró el estratega del equipo blanco.

Por otra parte, Gutiérrez dijo que a su equipo le sigue faltando un equilibrio: "Generamos muchas opciones y nos llegan una vez y nos anotan ese gol. Hay que trabajar, es importante saber que generamos las opciones", indicó el entrenador del equipo paquidermo.

Sobre la lesión del zaguero Henry Romero, Gutiérrez indicó que es a escala muscular: "Vamos a esperar el diagnóstico real, con los exámenes que se debe hacer. Tenemos que estar pendientes. Por otra parte, hemos mejorado mucho en defensa. Independiente nos llegó una vez con pelota quieta hasta el momento del gol, analizó.