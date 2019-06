Wilson Gutiérrez, nuevo DT de Alianza: "Soy un técnico ganador"

Wilson Gutiérrez es un hombre conocido en las filas de Alianza. En 2007- 2008 trabajó como asistente de Pablo Centrone. Luego de eso se fue a las filas de Santa Fe, de Colombia, equipo con el que disputó Copa Suramericana y Libertadores de América.

Ahora vuelve a las filas de los paquidermos como timonel principal. Antes se le presentaron ofertas de los albos, pero no se había podido. Fue hasta ahora cuando de concretó la llegada del cafetero.

Llegará para suplir a Jorge Rodríguez, quien el sábado anterior decidió que no iba a seguir con los capitalinos, luego de ganar dos de cinco finales al hilo. Gutiérrez entiende que la vara ha quedado alta, pero el reto lo cautiva en las filas blancas.

¿Cómo se dio su llegada a las filas de Alianza?

Conversé con (Milton) Tigana Meléndez, don Lisandro Pohl (director ejecutivo) y Edwin Abarca (gerente) y llegamos a un acuerdo para poder trabajar en Alianza. Desde hace algún tiempo está esa posibilidad, pero no se había dado. Ahora se comunicaron conmigo y logramos un acuerdo.

¿Por cuánto tiempo dirigirá a los albos?

Un año, inicialmente (dos torneos cortos).

¿Cómo toma este reto luego que Alianza cayera en las últimas dos finales?

Es un reto bonito, lindo, porque es un equipo grande, un equipo que ha disputado las últimas cinco finales. Logró ganar dos de esas, tuvo un invicto único en El Salvador, es un equipo que siempre está ahí. Así es que el techo que deja Jorge Rodríguez es grande, es altísimo. Toca llegar a buscar de nuevo un título.

¿Consciente de que toma un equipo que ha quedado alicaído tras perder dos finales al hilo?

Seguro. Pero ahí está el trabajo. Hay que llegar a levantar el ánimo, este es otro torneo, esto es fútbol. Hay que llegar a levantar ese ánimo a buscar esa posibilidad de luchar por el título.

¿Tiene claro que viene a un equipo en el que solo se pide el título?

Sí. Consciente. Sé lo que es trabajar bajo presión, trabajar con un club grande, sé que es trabajar en un equipo en el que toda la gente quiere alcanzar el título. Espero estar a la altura de este reto. Espero poder brindar a la afición de Alianza ese título que todos queremos. Lacvez anterior dejé buenas amistades en Alianza, por eso siempre estuve pendiente de Alianza, (y) hasta hoy que se da esta posibilidad.

¿Podemos decir, entonces, que dirigir a Alianza era algo que siempre había anhelado?

Seguro que sí. Pensaba que en algún momento podía regresar como cabeza de grupo. Ahora es un lindo reto para regresar a un sitio en donde me recibieron bien y poder devolver todo lo que la gente de Alianza hizo por mí.

SE REFIRIÓ A LA "VARA ALTA" QUE DEJÓ "ZARCO" RODRÍGUEZ :

¿Le genera un mayor compromiso que la vara quede alta en Alianza tras la salida de Jorge Rodríguez?

Es lindo llegar a un club donde el exedente sea máximo. Yo soy un técnico ganador y quiero ir a ganar igual a El Salvador. Cuando uno llega a un club grande, uno tiene todas las herramientas y hay que utilizarlas.

Se dio el fichaje del puertorriqueno Héctor Ramos. ¿Usted lo sugirió?

Conversé algo, pero ya estaba en carpeta. Lo vi y vimos la necesidad para dar el aval. Es algo que lo hemos visto entre las partes.

¿Conoce a Bladimir Diaz, su paisano, quien ahora es el máximo goleador de Alianza?

Sí. He estado mirando algunos videos y reseñas. Personalmente no lo conocí jugando, pero ya tengo una idea clara de quién es Díaz.

¿Cómo pretende que juegue este Alianza?

Buen fútbol. A mí me gusta el buen fútbol. Todos los equipos en los que he estado han tenido buen trato a la pelota, me gusta el juego ofensivo. Eso estoy tratando de manejar, siempre siendo prudentes, pero me gusta ir a buscar el resultado.

EL MÍSTER TAMBIÉN HABLÓ DE SU EXPERIENCIA INTERNACIONAL :

¿Qué fue de Wilson Gutiérrez , tras ser asistente en Alianza de Pablo Centrone en 2007 en el momento en que el plantel tenía una sanción de FIFA?

Yo estuve allá. Después de que el profesor sale, llego a trabajar con las divisiones menores de Independiente de Santa Fe. Comenzó a hacer mi carrera como técnico. Toda esa experiencia que tuve con el profesor Centrone y todo ese recorrido que tuve en divisiones menores con Santa Fe, me llevó a debutar con el primer equipo de Santa Fe y conseguir cosas importantes. Fue un proceso lindo que se dio como se tenía dar, paso a paso, sin saltarse nada. No soy de esos que sali de ser jugador a dirigir a un equipo. Tuve que llevar un proceso, una experiencia para llegar a un equipo grande.

¿Con Santa Fe dirigió en Libertadores de América y Copa Suramericana?

Sí. Dirigí Copa Suramericana incialmente. Llegué a cuartos de final contra Vélez Sarsfield, de Argentina, dejando atrás a Cali colombiano y a Botafogo, de Brasil. Dejamos atrás a varios equipos y luego jugamos Copa Libertadores y llegamos a la semifinal. Dejamos una imagen muy bonita, porque era un equipo que jugaba bien al fútbol. Merecimos un poco más.