Wilson Gutiérrez sobre declaraciones de Ferreti: "No he escuchado lo que dijo pero muchas veces estas declaraciones son para quitar presión"

El Tigres mexicano será rival de Alianza en los octavos de final de CONCACAF Liga de Campeones el próximo mes. El 19 de febrero, los albos recibirán al Tigres en el estadio Cuscatlán y el 26 de ese mes, el equipo de la capital cuscatleca irá a la cancha de los regiomontanos para devolver la visita.

En esta serie hay objetivos opuestos entre los dos equipos. Por un lado, el timonel albo, Wilson Gutiérrez alista a su equipo para pasar de ronda, pero desde la otra perspectiva, el timonel de Tigres, Ricardo ''Tuca'" Ferretti dijo en conferencia de prensa que para su equipo, la prioridad no es la Liga de Campeones, sino la liga local.

Sobre esas palabras de Ferretti, el timonel albo, Wilson Gutiérrez, dio su postura, siempre con el respeto para su colega. "No he escuchado las declaraciones del profesor Ferretti, pero digamos que muchas veces estas declaraciones son para bajar la presión. Tigres viene de quedar eliminado en México, de no disputar una final en México y la presión seguro que estará. Tal vez, lo que el profesor quiere es quitarle la presión a su gente. Pero estoy seguro de que Tigres disputará esta serie ante Alianza con lo mejor que tengan", apuntó el estratega de los blancos ante consulta formulada por GRUPO LPG.

Por otra parte, el estratega colombiano reiteró que con el cambio de toda la nómina de extranjeros para el Clausura 2020 se está buscando intentar ser protagonista en el certamen regional.

"Tampoco vamos a descuidar nuestro torneo local. Tenemos el objetivo de volver a llegar al juego de la final, volver a ser campeones. Pero para eso hay un recorrido grande que tenemos que iniciar el 18 de este mes cuando arrancamos. Pero también nos hemos fortalecido para que a nivel regional podamos tener ese sueño para que no sean solo dos partidos los que disputemos. Vamos paso a poso. No es fácil, pero nosotros buscamos subir nuestro nivel", explicó el estratega cafetero.