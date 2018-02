Wilson Rugama, el héroe anónimo que ayudó al portero de Metapán

El portero del Isidro Metapán, Óscar Pleitez, sufrió hoy una descompensación y se desmayó en la cancha, luego de escuchar el pitazo final del partido ante Águila.

Las imágenes de televisión y las fotografías muestran el momento de preocupación que vivieron Pleitez y sus compañeros, pero también revelan que Wilson Rugama, volante del Águila, se vistió de héroe.

El emplumado fue uno de los primeros en ver a Pleitez tirado en el campo y corrió para servirle como almohada. Se puso boca abajo bajo el suelo y lo apoyó en su espalda, como soporte.

"Por un momento todos nos cortamos al ver a un colega en esa situación. No tengo palabras para expresar ese dolor, porque incluso yo lo viví. Parecía que le faltaba el aire. No quiero imaginarme la agonía que él pasó. Ojalá que esto no pase a más. Parece que el calor lo deshidrató. Lo único que se me ocurrió fue prestarle atención rápidamente", contó Rugama.

El volante del Águila indicó lo que hizo va más allá de los colores y la rivalidad deportiva. "Si ves a alguien en problemas, tenés que ayudarlo. Eso fue lo que intenté hacer. Ojalá que pronto salga de este mal momento", confesó.

De acuerdo con César Bayona, kinesiólogo del equipo calero, el guardameta tuvo el problema de salud a raíz de un golpe en el pecho de parte de un jugador rival. El cancerbero fue acompañado por el médico del equipo jaguar, Rony Castro. En la cancha lo había atendido el doctor del Águila, Victorino Villatoro.