Xavi, tras eliminación ante Bayern: "Comienza una nueva etapa en el Barça"

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, aseguró que "hoy empieza una nueva etapa" para el conjunto azulgrana tras caer eliminado de la Liga de Campeones al perder por 3-0 ante el Bayern de Múnich en el Allianz Arena.

"La palabra fracaso no me gusta. Quien lo intenta nunca fracasa. Podemos hablar de decepción o resignación. Vamos a trabajar muy duro para poner al Bara donde se merece, se lo he dicho a los jugadores", añadió en declaraciones a Movistar+.

Xavi admitió que se va del partido "cabreado" porque "el Barça no merece esto" y que "ahora la Liga Europa" es "la realidad y hay que competir". "El objetivo del Barça es ganar todos los partidos", sentenció.

Será extraño ver al #Barcelona jugar con este balón, pero los catalanes, después de la dura caída 3-0 con el Bayern Múnich, JUGARÁN EUROPA LEAGUE. ��



