Xavi Hernández: "La palabra fracaso no me gusta"

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, rechazó la palabra "fracaso" en su lectura tras la derrota de 3-0 ante el Bayern Múnich que lo dejó fuera de la Liga de Campeones en la fase de grupos.

El DT azulgrana aseguró que "hoy empieza una nueva etapa" para el conjunto azulgrana tras caer eliminado en el Allianz Arena.

"La palabra fracaso no me gusta. Quien lo intenta nunca fracasa. Podemos hablar de decepción o resignación. Vamos a trabajar muy duro para poner al Barça donde se merece, se lo he dicho a los jugadores", añadió en declaraciones a Movistar+.

Xavi admitió que se va del partido "cabreado" porque "el Barça no merece esto" y que "ahora la Liga Europa" es "la realidad y hay que competir". "El objetivo del Barça es ganar todos los partidos", sentenció.