Ya está en Panamá

El delantero del Nacional de Portugal Nelson Bonilla se incorporó ya a la selección mayor de El Salvador. El atacante obtuvo el permiso de su club para jugar la Copa Centroamericana de UNCAF, luego de que en dos ocasiones le fue negado el mismo.En plática con este medio, el atacante dijo que quería estar con la selección en el torneo que otorgará cuatro plazas para la Copa Oro, de julio de este año en Estados Unidos.“Feliz de volver a la selección. He pasado seis meses difíciles. Conozco al grupo, sé que es un grupo bueno. Es un grupo en el que es agradable poder estar. Se siente ilusionante poder estar en esta selección. Ahora hay que unirse”, apuntó el atacante.Bonilla buscará una plaza en el ataque con Rodolfo Zelaya e Irvin Herrera. “Si me toca jugar, voy a hacerlo; si no, voy a apoyar a mis compañeros. Yo vengo a tratar de aportar en lo que sea. Primero Dios las cosas salgan bien”, aseguró el atacante del Nacional luso.Bonilla considera que llega en un buen momento a la selección mayor, luego de haber jugado 22 minutos del último partido que Nacional disputó el sábado en la liga portuguesa.“Me he caracterizado por siempre ser competitivo y salir adelante. Siento que estoy en un buen momento de mi carrera. Ahora hay que tratar de aportarle a la selección, que es lo que yo quiero”, apuntó el atacante cuscatleco.Luego, y aunque aún no conoce al entrenador colombiano Eduardo Lara, Bonilla tuvo buenos comentarios del cafetero. “Yo le agradezco a Lara, pese a que no nos conocemos. Me ha hecho sentir importante y esa confianza espero retribuirla al jugar”, dijo Bonilla.