Ya están en Curazao

El primer grupo de jugadores de selección mayor arribó ayer a Curazao, para su juego amistoso de este miércoles ante la selección mayor de ese país. “Llegamos bien”, dijo el seleccionador Eduardo Lara.Ese primer grupo viajó desde este domingo por la tarde con jugadores, en su mayoría de Santa Tecla. Luego, ayer por la mañana lo hicieron los jugadores de Alianza y Águila, equipos que jugaron el domingo por la tarde sus respectivos partidos de la fecha 13 del Clausura 2017 de la primera división.Por otra parte, el último en llegar a Curazao será Dennis Pineda, del Santa Clara de la segunda división de Portugal. Salió ayer por la mañana, tiempo de El Salvador, hacia ese país antillano. Tendrá un itineario así: Lisboa-Ámsterdam y Ámsterdam-Curazao.El volante del Santa Tecla es una de las dos caras nuevas en la convocatoria de Eduardo Lara, junto con Efraín Burgos Jr., que juega en el Reno, de la tercera división de Estados Unidos.Para Pineda es placentero volver al plantel nacional mayor. Ha tenido minutos con su equipo, luego de que el tema se le complicó debido a que en su equipo hubo molestias, porque la FESFUT lo hizo viajar para jugar apenas unos minutos ante México y luego no viajó a Canadá en septiembre de 2016, porque la federación no le sacó visa. Poco a poco retomó su ritmo y volvió a ser de la partida en Santa Clara.“Contento de volver a la selección. Ya se me había dicho que me iban a llamar, pero estaba esperando la lista. Siempre es una alegría estar representado al país. Contento con esta oportunidad que me da el profesor Eduardo Lara, de ir a la selección”, apuntó el volante.“Es un técnico reconocido. Será bonito trabajar y aprender con él. Espero llenar sus expectativas”, agregó Pineda.