"Ya le tomé cariño al Águila"

Santos Ortiz, volante del Águila, confirmó que renovó por tres años con Águila. Esta es su primera renovación con los emplumados, desde 2015 cuando llegó al equipo naranja y negro.

Ortiz indicó que en las próximas horas firmará contrato con el equipo de San Miguel. Por ahora se recupera de una lesión, aparte del grupo. Pero en los próximos días espera sumarse al grupo dirigido por Carlos Romero.

"Me gustan los contratos largos, porque no quiero andar de allá para acá. Ya le tomé amor a Águila. Me siento bien acá, cerca de mi familia, de la gente que me apoya. No me toca viajar mucho. Al ir a otro equipo el ambiente no va a ser igual", dijo Ortiz, quien marcó cuatro tantos en el Apertura 2018 con la camisa de los emplumados.

"Solo me fuera de Águila si me sale una oferta fuera del país. Mi mentalidad es estar acá por mucho tiempo", agregó.