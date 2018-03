Ya no hay huelga en el Águila

Lee también

El Águila volvió oficialmente hoy al trabajo, aunque ya habían realizado una pequeña práctica el pasado viernes, sin que fuera suficiente para evitar una derrota ante el Limeño.De acuerdo con el delantero Danilo Peinado, la dirigencia del plantel migueleño les dio un abono de lo adeudado, por lo que el plantel decidió volver a los trabajos. Aún no hay fecha para el pago total del monto pendiente de parte de la dirigencia encabezada por Pedro Arieta Iglesias."Este lunes trabajamos normal. Hemos hablado con la directiva y han cancelado un parte del sueldo. Esperemos que esto se solucione lo antes posible. Ahora tenemos que trabajar para preparar el juego contra Pasaquina. Hay que tratar de pasar la página de este partido contra Limeño, que no fue lo mejor. Esa derrota tampoco tiene que borrar todo lo bueno que hemos hecho dentro del campeonato. Seguimos arriba. Estamos terceros en la tabla y queremos recuperarnos lo más rápido posible. Habían dicho que esta semana se nos iba a pagar la otra parte, pero esperaremos a ver qué pasa", apuntó Peinado.El estratega del plantel migueleño, Jorge Casanova, solo piensa en el juego de este miércoles ante Pasaquina, por la fecha 14 del Clausura 2017 y no quiso enfocarse en el hecho de que Águila no trabajó por cuatro días de la semana pasada, previo a su juego contra Limeño."Sería excusarnos con algo que no creo. Nosotros sabíamos de las consecuencias que podíamos tener. Eso había que disimularlo de una u otra forma, pero no pudimos. No vamos a poner excusas. Ahora hay que levantar cabeza", apuntó el timonel.