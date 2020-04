Yan Maciel: " Pretendo dar alegría a la afición de Águila"

Yan Maciel, mediocampista brasileño no se hace líos en la mezcla del español y el portugués. La única razón para entender eso es que el volante suramericano, refuerzo de Águila para el Apertura 2020, tiene en su currículo una experiencia en la segunda división del balompié mexicano, en específico con el Venados de Yucatán, en la temporada 2016-2017. Por lo tanto, con los emplumados será su segunda intervención a escala de CONCACAF.

Maciel, de 23 años de edad, es uno de los recomendados del exvolante de Águila en 2000-2001, Rodinei Ricardo Martins, al igual que sus paisanos Bruno Kairon y Marlon Da Silva. Desde ya, este volante extranjero califica como una buena oportunidad su llegada al nido , para ponerse luego a las órdenes del timonel argentino, Hugo Coria.

"Estoy ansioso para que llegue el día de partir y conocer a mis compañeros. Espero hacer buenos torneos y una gran temporada", externó el mediocampista que procede del Penapolense, de la Liga Paulista en Brasil.

Luego, Maciel también dio su lugar a Martins para ir a las filas naranja y negro desde el Apertura 2020. "Rodinei fue quien me contactó y dio mis referencias. A los otros dos compatriotas que irán a Águila (Kairon y Da Silva) solo los conozco por redes sociales. Me gusta jugar por el centro, soy un 10 exactamente. Rodinei me dijo que Águila siempre aspira a ganar cada torneo.", aseguró el suramericano.

Entretanto, sobre las referencias preliminares sobre el equipo migueleño, Maciel tiene un panorama fijo. "Sé que Águila es un gran club de El Salvador. Sé de sus triunfos, logros. Estoy contento por esta oportunidad. Por redes sociales, veo como sus aficionados acompañan a Águila. Pretendo dar alegría a la afición de Águila. Me gusta organizar el juego de mi equipo para que finalice en gol. Me gusta que el juego pase por mí", apuntó el mediocampista suramericano.

Pero también sobre San Miguel, sede de Águila, Maciel tiene datos preliminares. "Me han dicho que es una ciudad muy caliente. Yo soy de Porto Alegre, acá en Brasil, acá hay entre 29 y 30 grados centígrados. Máximo hay 34 grados. Pero sé que puede ser parecido a San Miguel. No cambiaría mucho. En México, en Yucatán, también era caliente".

En movimiento

Ahora, en medio de la cuarentena domiciliaria por la pandemia de coronavirus, Maciel trabaja en un pequeño espacio que hay al lado de su hogar. Ahí insiste, más que todo, en la parte física. No quiere venir fuera de forma a las filas emplumadas. Antes de cerrar esta conversación, el brasileño recordó su paso por Venados, en México.

"Me gusto mucho jugar en México. Yo era mas joven en ese momento, por lo que esa experiencia fue de gran aprendizaje. Terminamos en la mitad en la tabla en ese entonces", dijo el suramericano, quien este jueves terminará contrato con Penapolense, para luego poder incorporarse a Águila en el momento en que la dirigencia de ese plantel lo estime conveniente.