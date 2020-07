Yimmy Cuéllar: "No quiero dejar pasar esta oportunidad"

El portero de Alianza Yimmy Cuéllar cuenta los día para volver a El Salvador y encarar en lo que asegura "la oportunidad de su vida" en su carrera como futbolista.

El meta nacional apunta a la titularidad bajo los tres palos de Alianza en el Apertura 2020 y desde Estados Unidos, donde se gana la vida trabajando para una empresa de transporte de paquetería, espera ver luz verde para retornar a El Salvador.

Dice que estar en Estados Unidos le ha sentado bien y gracias a que allá hay más libertad con respecto a la situación sanitaria, ha podido jugar en torneos para no perder el ritmo del todo.

"Entreno, pero no mucho porque estoy trabajando, hay días que salgo cansado del trabajo y no voy a entrenar, pero cuando puedo siempre voy y en los fines de semana juego partidos en diferentes torneos que hay en Estados Unidos, donde ya hay más libertad que en El Salvador", aseguró el meta de Alianza.

"Me siento bien, estar jugando aquí me ha ayudado bastante, pero ya quiero que comience el fútbol, sé que no es lo mismo estar entrenando, así que le pido a Dios que pronto comience el torneo", agregó.

El guardameta salvadoreño reflexionó que a pesar de todo lo que ha pasado en el 2020 a nivel mundial, en lo personal, considera que profesionalmente las cosas se le están dando. Además, Cuéllar aseguró que se siente bendecido, debido a que en ningún momento dejó de trabajar.

"Si bien es cierto el 2020 ha sido un año bien difícil para todo el mundo por todo esto de la pandemia, pero a nivel personal no me quejo, me ha ido bien se pudiera decir porque tuve un buen arranque torneo y regresé a Alianza, y ahora estoy más cerca de la titularidad, creo que en lo personal me ha ido bien. No he tenido la oportunidad de estar sin sueldo, gracias a Dios estoy trabajando desde el primer día que llegué a Estados Unidos", dijo Cuéllar, quien reside por el momento en Houston.

LA OPORTUNIDAD QUE QUERÍA

Yimmy Cuéllar asegura que no quiere dejar pasar la oportunidad de ser el portero titular de Alianza. También mencionó que a El Salvador en general le vendría bien tener liga de fútbol en el cierre de año.

"Creo que tengo una buena edad, ahora se viene esta oportunidad que siempre la había esperado en mi carrera y creeme que aunque la gente piense que no, yo el que más quiere que el torneo se de porque no quiero dejar pasar esta oportunidad, pero hay que esperar en Dios", dijo Yimmy Cuéllar sobre el reto que se le viene en Alianza.

"Entiendo a las autoridades, lo que quieren es proteger a los ciudadanos, pero también entiendo a los futbolistas, que si no se da el torneo es estar meses sin trabajo y eso es difícil. Para mí, si el torneo va a puerta cerrada, para mí sería bueno que nos arriesgamos a trabajar, porque si la gente está en cuarentena, es mejor que vean un partido de fútbol, tienen hasta más motivación y así no estarán en el estadio", agregó Cuéllar sobre lo bien que considera que le caería bien a la sociedad salvadoreña contar con un torneo de fútbol.