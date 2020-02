Yimmy Cuellar, el menos vencido del Clausura 2020

El sonsonateco Yimmy Rodrigo Cuéllar ha permitido solo dos goles en su portería luego de jugarse siete partidos del torneo Clausura 2020 para liderar la lista de los porteros menos vencidos del actual torneo liguero al promediar solamente 0.29 goles por encuentro.

Cuellar dijo que en este momento está “contento de mantener la portería a cero durante cinco partidos, no ha sido fácil pero mis compañeros lo han hecho fácil por su enorme labor en la zaga del equipo”.

“Pero seguimos sumando, este equipo no está de casualidad en el liderato, es por pura humildad, por fe en Dios, hay que decirlo, nosotros estamos con fe como David ante Goliat y ante Alianza se demostró que estamos jugando bien”, destacó.

Cuéllar valora muchos sus actuales números en la portería del 11 Deportivo donde llegó en el Apertura 2019 procedente de las filas de Sonsonate al lograr totalizar por el momento 452 minutos sin recibir gol que inició en la fecha dos con el gol del capitalino Harold Alas de Municipal Limeño al minuto 88 en el triunfo aurinegro por 2-1 y que fue punto de partida para silenciar el ataque de FAS, Santa Tecla, Águila, El Vencedor y el domingo anterior a la de Alianza.

“Feliz de mi trabajo en este torneo, en el torneo anterior para esta fecha de la liga tenía ya encajado muchos goles, ni me acuerdo cuántos eran porque recibía dos o tres goles por partido”, recordó con humor el portero nacional.

Dijo que “aún en la segunda vuelta del torneo pasado me anotaban en cada jornada al menos un gol, pero en este torneo ha sido distinto porque con trabajo y la continuidad que he recibido me ha ayudado para crecer en el equipo y en mi carrera y eso es importante valorarlo porque no solo he sido yo el artífice del actual trabajo del equipo, somos todos”.