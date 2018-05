Yimmy Cuéllar habla de su llegada al Alianza

La vida y el fútbol le dan una nueva oportunidad a Yimmy Cuéllar, quien en 2013 estuvo bajo investigación por parte de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT) por un intento de soborno en la selección sub 20 que participó en el Mundial de Turquía 2013.

Fue hasta el 21 de octubre de ese año que conoció la resolución en la que se le impusieron cinco años de inhabilitación deportiva. Su trayectoria se interrumpió justo cuando estaba a siete días de cumplir los 23 años.

El jugador concedió una entrevista a EL GRÁFICO para hablar de su presente, de la noticia de volver al fútbol profesional y de muchas cosas más.



¿Cómo recibes la noticia del Alianza que te anunció oficialmente como refuerzo para el Apertura 2018?

Estoy muy feliz de regresar al equipo de mis amores, el que me formó y me dio la oportunidad de jugar y que ahora me está dando una segunda oportunidad.

Lisandro Pohl mencionó en rueda de prensa que en el Alianza tienen buenos recuerdos de tu formación y que no es una novedad el interés por reincorporarte...

Don Lisandro siempre me apoyó en las buenas y en las malas. Le agradezco por esta oportunidad que me está dando y también quiero darle las gracias a Edwin Abarca y Óscar Amaya, que siempre han estado conmigo, al igual que Fito Zelaya.

¿Esperabas con ansias el día de tu retorno al Alianza?

Lo he soñado muchas veces durante este tiempo. Soñaba que regresaba al equipo, nunca dejé de luchar y ahora tengo la oportunidad.

¿En algún momento llegaste a pensar que no volverías al fútbol salvadoreño, debido a que en Estados Unidos trabajas y juegas en torneos amateur?

En algún momento pensé no jugar más en El Salvador porque en Houston el fútbol amateur es muy bueno, se puede vivir de eso. Pero las mismas personas me preguntan por qué no regreso. Me dicen que aún tengo algo para dar y eso me impulsa a regresar.

¿A qué te dedicas actualmente?

Siempre trabajo como electricista y también trabajo en Fedex. En lo deportivo, sigo con el fútbol. En Houston juego cerca de cinco partidos cada fin de semana.

¿Tenías presente que en el mes de agosto vence tu inhabilitación deportiva?

La verdad no tengo la fecha exacta sobre cuándo ya puedo jugar. Sólo sé que quiero estar listo para el equipo. Sé que vengo al mejor equipo y que no será fácil porque pienso que Rafa García es uno de los mejores arqueros en la actualidad del fútbol salvadoreño. Además, Óscar Arroyo es portero de selección nacional, entonces vengo a comenzar de cero y para trabajar muy fuerte. Quiero estar a la altura de los porteros que Alianza necesita.

Si la resolución de la FESFUT se te notificó en octubre de 2013, ¿por qué en agosto espera tenerte habilitado el Alianza?

Es cierto, ese día me pusieron la sanción, pero desde antes estaba en investigación. Lo que importa en este momento es que la FESFUT me permita estar entrenando pronto con el equipo.

En 2013 saliste del entorno del fútbol salvadoreño. En Alianza manejan la versión de que te involucró injustamente en caso de amaños Miguel "el Mudo" Montes, ¿qué podrías decirle a la gente que supo de tu sanción?

En cuanto a lo que me pasó no voy a hablar sobre el tema, pasé ya cinco años pagando por un error que cometí y que por andar de metido y tontamente me pasó. Ahora ya pagué por mis errores y creo que puedo comenzar de nuevo. Tengo una familia a la cual amo, tengo un hijo y ahora solo quiero ser feliz y jugar al fútbol, porque ya aprendí de mis errores. Solo le pido a toda la afición del Alianza que me den una oportunidad, porque todos nos merecemos una.