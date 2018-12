Yosimar Quiñónez acabó contrato con Santa Tecla

Uno de los jugadores que le puso límite a los jugadores del Alianza en varios tramos fue el defensa colombiano Yosimar Quiñónez. Pero estuvo condicionado después de una amonestación temprana y aunque no perdió la cabeza y logró terminar el partido, si estuvo envuelto en una trifulca.

"Yo sabía que estas cosas me iban a pasar (amonestación temprana). Ya las tenía visualizadas por lo que se maneja en el entorno. Creo que Joel (Aguilar) me saca amarilla en una jugada donde no toqué a un rival (Hérberth Sosa) pero la acepté. Sabía que debía manejarla para poder terminar el partido", comentó.



El partido fue emocionante y, lo especial para él, es que se corona el esfuerzo de todos en su equipo. "Ha sido una final bastante emotiva, yo estoy agradecido con Dios que nos respondió. Hicimos un trabajo prácticamente por un año aunque por seis meses con el profesor Cristian Diaz y se logró el objetivo".

FELIZ POR WILMA, PERO SIN CONTRATO

Dijo que está muy feliz por el doblete de Wilma Torres. "Es mi hermano. Durante el tiempo que he estado acá en Santa Tecla es con quién más he compartido, es muy humilde, una gran persona, buen ser humano, tiene humildad increíble y se lo merece y espero que la vida lo siga sorprendiendo", expuso el suramericano.

Fue consultado, si seguirá con los tecleños en 2019 y dijo que "en este momento termino mi contrato con Santa Tecla. Pero no me preocupa en lo absoluto porque mi futuro es mi presente y ese presente es que celebro un título con una linda institución a la que estoy muy agradecido. Tecla es una buena organización, una familia".