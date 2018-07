Yuri Cortez: cuatro mundiales y un momento inolvidable

Todo es risas para el fotógrafo salvadoreño Yuri Cortez después de convertirse, sin quererlo, en una de las figuras del Mundial Rusia 2018.

El miércoles 11 de julio los jugadores croatas celebraron con él su clasificación a la final del Mundial, aunque eso significó que lo aplastaran e incluso lo besaran.

En frío, Cortez platicó con EL GRÁFICO desde Rusia y contó lo que sucedió y cómo lo vivió.

''Estas son cosas que suceden. Ni ellos ni yo lo esperábamos. Estoy cubriendo el juego y ellos anotan su segundo gol. El anotador viene corriendo a nuestra esquina y yo estoy en la posición uno del contorno de la cancha. En estos eventos todos los espacios estan numerados. Estoy del lado de la banca croata y veo que viene corriendo el anotador y le comienzo a dar seguimiento con el lente largo, con el 440'', contó el fotógrafo cuscatleco.

Cuando el jugador que celebra, Mario Mandzukic, se acerca más, Yuri decide hacer un cambio de lente. ''Pongo el angular y es ahí donde comienzan a venir los demás jugadores. Se amontonan y se arremolinan. Luego vienen los de la banca y se tiran encima. Comienzan a empujar y empujar. Hay un momento en que los tengo encima y entonces ya vienen todos", relató el fotoperiodista que trabaja con la agencia internacional AFP.

UN MOMENTO QUE NO PODRÁ OLVIDAR

Memorable. Así será para Cortez el recuerdo de este partido de ahora en adelante.

"Tengo fotos que nadie tiene. Era yo sobre el que ellos cayeron encima. Yo no paré de tomar fotos. Quería registrar lo que estaba pasando. Los jugadores de Croacia me ayudaron a leventarme. Rakitic me preguntó si estaba bien. Uno de ellos me dio un beso. Fue algo espontáneo. Estas son cosas que te toman por sorpresa. Estas son las satisfacciones que te da esta profesión", apuntó Cortez, quien antes cubrió las Copas del Mundo de Alemania 2006, Sudafríca 2010, Brasil 2014 y ahora Rusia 2018.

Esto le pasó al periodista salvadoreño en el primer juego que cubre de Crocia. No habían podido coincidir en otras cuidades.

"Jugaban donde no me tocaba estar. Recuerdo que Croacia tenía antes un jugador excelente como Davor Súker", finalizó el comunicador cuscatleco.