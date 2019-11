Yuri Rodríguez: "Se siente genial que El Salvador se escuche a nivel mundial"

Yuri Rodríguez es subcampeón del mundo tras ganar medalla de plata en el Mundial de Fisicoculturismo que se realiza en el Emiratos Árabes Unidos. El campeón panamericano compitió en la categoría games classic boodybuilding +175 kilogramos y solo fue superado por Emiratos Árabes Unidos, que ganó el primer lugar.

El fisicoculturista cuscatletco se encuentra satisfecho por el logro obtenido en el mundial y desde EAU habló con El Gráfico sobre qué pasa por su mente luego de haber cumplido su promesa de traer medalla para el país en el mundial.

¨Estoy feliz, se los juro, habían momentos en el que el cuerpo no daba para más pero la mente tenía que superar al cuerpo solo para poder llegar a esa puesta punto, si te contara todos los momentos más duros de cardiobascular y de dieta y ahora haberlo coronado con un subcampeón mundial, es genial¨, dijo Yuri desde EAU.

Yuri superó su primera marca en el mundial anterior, donde terminó sexto. Tras ese salto, el fisicoculturismo remarcó que la experiencia y el trabajo duró le ayudó para obtener el subcampeonato.

¨El sexto fue la primera experiencia en un mundial, fue la oportunidad para poderme medir, ver qué me convenía, ver la logística y poder tratar de pelear el primer lugar. Se siente genial que El Salvador se escuche a nivel mundial y que no digan es uno de los 10, uno de los 15, no, El Salvador es el subcampeón¨, finalizó.