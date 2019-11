Yuri Rodríguez compite este jueves en el Mundial de Fisicoculturismo

Yuri Rodríguez, medallista de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, competirá este jueves por la noche en el Campeonato Mundial de Fisicoculturismo en Emiratos Árabes Unidos.

Rodríguez viajó el pasado lunes y competirá en la categoría games classic bodybuilding más 175 kilogramos.

De acuerdo al fisicoculturista competirá a las 11:00 de la noche de El Salvador que serán las 9:00 de la mañana del viernes en Emiratos Árabes Unidos.

“Por lo que yo vi el año pasado (en el Mundial) y si entro en games classic bodybuilding yo voy por un primer lugar. No estoy aspirando a otra cosa más que eso y no solo estos aspirando, he trabajado por ello", expresó el lunes Yuri Rodríguez, minutos previos a su viaje.

“La categoría games clasicc body building es más liviana, pero para que alguien tan grande logre llegar a ese nivel tiene que sacrificarse mucho, hacer mucha dieta, deshidratarse, etc.”, explicó.

Será el segundo mundial en el currículo de Yuri luego de competir el año pasado en el de España, donde finalizó en sexto lugar.

Ahora Yuri viajó con mayor motivación al tener mejor respaldo del INDES tras ganar el oro panamericano en los Juegos de Lima el 10 de agosto en un día histórico para el fisicoculturismo y el deporte salvadoreño que también celebró el oro obtenido por Paulina Zamora en fitness y la presea del santaneco Roberto Hernández en tiro con arco compuesto.