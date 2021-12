Yuri Rodríguez cumplió su sueño de ser campeón mundial en fisicoculturismo

Yuri Rodríguez tuvo un año inolvidable y de festejo al cumplir su sueño de ser campeón mundial en el fisicoculturismo, logro con el cual vio recompensado meses de mucho trabajo y sacrificio.

La vida de los fisicoculturistas no es fácil, está llena de sacrificios por lograr sus objetivos. Sumergidos en dietas estrictas y horas en el gimnasio, su día a día es demandante. Sin embargo, cuando se suben a la tarima todo el esfuerzo realizado tiene su recompensa.

Este fue el caso del salvadoreño Yuri Rodríguez. La competencia más fuerte del atleta –y a la que más le apostó durante su preparación- fue el Campeonato Mundial de Fisicoculturismo y Fitness que se realizó en Santa Susana, España, el pasado 4 de noviembre.

En un video difundido por el Instituto Nacional de los Deportes (INDES), se ve al salvadoreño sobre el escenario alzando los brazos y recibiendo el trofeo luego de quedar en primer lugar en la categoría games classic bodybuilding +175 centímetros.

Durante buena parte del año, Rodríguez se preparó de forma intensa, pues su meta era ganar el Mundial, su ambición más grande, luego que en 2020 se ubicara segundo en la categoría men’s bodybuilding hasta 85 kilogramos.

“Todavía no dimensiono que por primera vez en el deporte El Salvador sea campeón del mundo”, dijo Yuri tras alcanzar el título. “El camino del guerrero, del campeón es solitario. No lo haces por vos, si no por un país que lo necesita”, agregó.

Y es que el camino para llegar a Santa Susana no fue fácil, pero Rodríguez tenía una pequeña ventaja, pues venía de una competencia previa, el Arnold Classic también en Santa Susana, por lo que el objetivo era solo mantener el buen estado físico y afinar ciertos detalles en la actividad física para viajar de nuevo a España en las mejores condiciones.

Para el Arnold Classic, donde Yuri obtuvo un bronce, un séptimo y octavo lugar, bajó su porcentaje de grasa, allá tenía 7.5 por ciento, pero cuando regresó al país aumentó hasta 8, un límite, contó en esa oportunidad, válido y que podía tolerar.

Sin embargo, el atleta nacional repetía una y otra vez que su objetivo era ser campeón del mundo, así que debía tomar medidas drásticas para lograrlo. ¿Qué hizo? Explicó que para el Mundial del año pasado pasó 60 días sin consumir carbohidratos, por lo que dejó entrever que recurría a ese método para lograr el peso y la condición física ideal.

“El año pasado vine para España aguantando hambre y sed para poder entrar en esta categoría, pero lastimosamente, por el tema de la pandemia y los saunas cerrados, no logré el objetivo. Pero ahora si lo logré, no tienen idea de todos los sacrificios que tuve que pasar para poder dar el peso y entrar en esta categoría”, comentó Yuri.

Es por eso que cuando recibió el trofeo en Santa Susana su alegría inundó la tarima. Fue el más efusivo cuando supo que había ganado el oro. El sacrificio de varios meses de arduo trabajo habían dado los resultados que él esperaba.

MÁS ACTIVIDAD

A mediados de agosto el país fue sede del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Fisicoculturismo, la primera prueba de fuego para Yuri en el año.

El evento de por sí fue importante, pero la mente de Rodríguez seguía en el Mundial, sin embargo su participación fue destacada logrando un cuarto lugar bodybuilding más de 90 kilogramos y classic physique.

La última competencia en la que estuvo el salvadoreño fue en el Míster América, en Quito, Ecuador, donde obtuvo la medalla de oro en la categoría fisicoculturismo +90 kilogramos.

Con esto, el salvadoreño cerró uno de sus mejores años deportivos y confesó que irá por más.

((FICHA))

Nombre: William Yuri Rodríguez

Data: San Salvador, 28 de octubre de 1983

Altura: 1.77 m

Deporte: Fisicoculturismo

Palmarés: medalla de plata en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos en 2019, medalla de oro en Juegos Panamericanos Lima 2019. Plata en el Mundial de 2020 en bodybuilding hasta 85 kg, tercer lugar en el Arnold Classic. Campeón Mundial 2021 en games classic bodybuilding +175 centímetros, medalla de oro en fisicoculturismo +90 kilogramos en Míster América 2021.