Yuri Rodríguez, en su regreso al país: "Esta medalla es para todos los salvadoreños"

Yuri Rodríguez prometió y cumplió a El Salvador. Se preparó para convertirse en el primer campeón panamericano en la modalidad de Bodybuilding Clásico del Fisicoculturismo. Arribó al país, tres días después de subir al podio.

Su recibimiento fue familiar. Estaba su mamá Vilma González de Rodríguez, su novia Karla Velásquez, amigos y personal de la Federación Salvadoreña de Fusicoculturismo, quienes le dedicaron carteles de bienvenida.

Yuri salió de la terminal aérea a las 2:20 de la tarde bajo una cobertura mediática. Su primera impresión fue el emotivo abrazo con su novia y con su mamá.

Tras dar unos minutos de declaraciones rompió protocolos y se dirigió hacia el público que estaba a la espera en la salida de pasajeros. Abrazó a quienes pudo, se tomó fotografías y les dedicó palabras.

"Esta medalla es para todos los salvadoreños, por ellos trabajamos y ellos (niños) serán el futuro de este deporte (Fisicoculturismo) y otros deportes".

Ante la mirada expectante de todos, se quitó su camisa y el pantalón para modelar su rutina de ejercicio que realizó en Lima.

DEDICATORIAS

Yuri se mostró muy feliz por haberle cumplido a su país, de hacer historia en su deporte.

"Este premio es para todos ustedes los salvadoreños porque son parte de mi familia, estoy feliz y extasiado. Por qué no estar seguro si trabajé muy fuerte con ayuda de Karlita (su novia), quien me ayudó en toda la preparación. Estuve haciendo nueve tiempos de comida, doble entreno, no descansamos sábados ni domingos".

"Incluso paré solo un día porque me estaba casi lesionando pero seguí trabajando en la logística y la gente peruana muy linda me ayudó (con la dieta) y gracias a Dios logramos los objetivos", apuntó.

Rodríguez se mostró satisfecho por dejar en alto el deporte del Fisicoculturismo. "Lastimosamente no llegamos hasta las Olimpiadas de Tokio pero con esto estamos escribiendo una nueva página en la historia de este deporte. Soy el primer campeón del fisiculturismo panamericano porque por primera vez entrábamos en estos Juegos".

Lanzó un llamado abierto para que puedan apoyarlo con los gastos de dieta para su permanente preparación. "Necesito que me ayuden con la dieta porque yo me la pago. Hay muchas cosas que se necesitan como un buen lugar para entrenar. En la Federación no tenemos maquinaria adecuada pero aún con las deficiencias acá está la medalla".