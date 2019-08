Yuri Rodríguez estará en la clausura de Juegos Panamericanos

El salvadoreño Yuri Rodríguez, medallista de oro de fisicoculturismo, estará en la ceremonia de clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2091 luego de un cambio en su itinerario de regreso a El Salvador.

Según indicó Rodríguez su retorno al país estaba previsto para hoy, pero luego de ganar la medalla de oro en el físicoculturismo de los Juegos Panamericanos,si desfilará junto al arquero Roberto Hernández y su compañera Paulina Zamora (fitness) que también aportaron presea dorada en la jornada del sábado.

Rodríguez fue uno de los protagonistas en la jornada histórica para El Salvador al conseguir el oro en la categoría classic bodybuilding del físicoculturismo, disciplina que fue incluida por primera vez en el programa oficial de la máxima fiesta continental.

“Hola mi gente linda, los quiero mucho, solo quería decirles que mañana (domingo) no voy para El Salvador, me han cambiado el vuelo porque quieren que esté en la clausura y desfile con Nina y con Roberto porque ellos si se quedaban a la clausura y yo me tenía que regresar", explicó Yuri Rodríguez.

Según reveló el atleta, sus amigos y familiares tenían programado un recibimiento por su gesta en Lima, pero les pidió que lo reprogramen.

La ceremonia de Clausura de los Juegos Panamericanos está programada para las 6:00 de la tarde hora de El Salvador y 7:00 p.m. en Perú

La clausura será un show artístico inspirado en la cultura peruana y en la que Chile, el próximo organizador de las competencias deportivas, tomará la posta con una performance protagonizada por tres de sus más reconocidos músicos.