Yuri Rodríguez, subcampeón del mundo en fisicoculturismo

Yuri Rodríguez, medallista de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019, vuelve a marcar historia y alcanzó la medalla de plata en el el Campeonato Mundial de Fisicoculturismo en Emiratos Árabes Unidos.

Rodríguez viajó el pasado lunes y competirá en la categoría games classic bodybuilding más 175 kilogramos.

“Por lo que yo vi el año pasado (en el Mundial) y si entro en games classic bodybuilding yo voy por un primer lugar. No estoy aspirando a otra cosa más que eso y no solo estos aspirando, he trabajado por ello", expresó el lunes Yuri Rodríguez, minutos previos a su viaje.

“La categoría games clasicc body building es más liviana, pero para que alguien tan grande logre llegar a ese nivel tiene que sacrificarse mucho, hacer mucha dieta, deshidratarse, etc.”, explicó.

Este es el segundo mundial en el currículo de Yuri luego de competir el año pasado en el de España, donde finalizó en sexto lugar.

⚠️Última Hora⚠️



��¡Yuri, subcampeón mundial! ��@YuriC7sv gana medalla de plata para ���� en la categoría games classic bodybuilding +175 cm., del Campeonato Mundial de Fisicoculturismo que se realiza en Emiratos Árabes Unidos.



¡Felicidades!#ConstruyendoElCamino pic.twitter.com/v0SAD8uqRA — INDES El Salvador (@indeselsalvador) November 8, 2019