Yuri Rodríguez y su novia Karla Velásquez ganan medallas en el Miss y Míster América celebrado el fin de semana en Quito, Ecuador

Una vez más el campeón mundial Yuri Rodríguez puso el nombre de El Salvador en lo más alto al ganar medalla de oro en el Miss y Míster América celebrado el pasado fin de semana en Quito, Ecuador. Su novia, Karla Velásquez, quien también es fisiculturista se agenció medalla de bronce en la categoría de bikini 164 centímetros o bikini talla alta.

Ambos atletas viajaron al evento con el objetivo de cerrar el año de la mejor forma y lo lograron, dando a El Salvador dos preseas y subiendo al podio de campeones, con lo que el nombre de nuestro país figuró entre las principales naciones participantes. Rodríguez venía de ganar medalla de oro en el Campeonato Mundial de Fisicoculturismo y Fitness celebrado a principios de noviembre en Santa Susanna, Barcelona, España.

Luego de ello, el atleta fue elegido para ser homenajeado por la Asamblea Legislativa, pero dijo "no", ya que a su criterio el apoyo para un competidor de su nivel no tenía que quedarse en la entrega de un diploma. La polémica duró varios días, pero luego volvió a recibir el apoyo del Instituto Nacional de los Deportes (INDES). Para el evento en España, su novia y también atleta federada nacional no pudo viajar por falta de fondos.

Hoy, en Quito, ambos subieron al podio de los tres mejores en cada una de sus categorías e hicieron sonar el himno nacional en tierras sudamericanas.