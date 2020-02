Zarco: "En el fútbol no se puede hacer magia, solo trabajar"

Jorge "Zarco" Rodríguez aún no puede ganar en el Clausura 2020 con Cobán Imperial. Tras ser ratificado en el cargo, el domingo anterior, el entrenador salvadoreño sacó su primer punto como visitante, este miércoles, ante Mixco, por la jornada 7 en Guatemala.

El DT nacional espera que el equipo pueda lograr el primer triunfo de este certamen, este sábado contra Siquinalá, equipo comprometido con el descenso.

En plática con Deportes Grupo LPG, desde tierras chapinas, Rodríguez no supo explicar qué pudo haber cambiado en su equipo desde el semestre pasado hasta ahora. En el torneo anterior, el cuscatleco fue capaz de meter a postemporada a los cobaneros en el primer lugar. Por ahora, Rodríguez se limita a decir que son cosas que tiene el fútbol.



¿Retuvo un poco de oxígeno con este empate de visitante?

Uno no está satisfecho, porque quiere ganar, para eso trabaja. Pero, al final, con 10 jugadores (expulsión del zaguero Ángel Cabrera al 54') es un empate que para los dos equipos sabe a derrota, pero hay que seguir. No hay que darse por vencido y pensar en el próximo partido este sábado.

¿Vio un cambio de actitud de su equipo en el juego contra Mixco?

Sí, eso fue la base. El equipo comenzó jugando bastante bien, luego nos empataron. Pero sí, el cambio de actitud en el equipo ha sido positivo de parte de los que jugaron. Contento por lo que ellos brindaron.

¿Qué puede decir del tanto que marcó Gerson Mayén?

Contento por él, porque fue un bonito gol, fue una buena jugada. Esperamos que este sábado, en nuestra casa, podamos hacer mejores jugadas para tener opciones a la victoria.

¿Es cierto que Mayén estaba disconforme en el juego anterior, debido a que no salió como titular?

No. Yo ya había hablado con él y con Derby Carrillo. Ahí está la muestra, en el juego ante Mixco los dos tuvieron una gran rendimiento. No alcanzó para la victoria, pero estamos confiando en lo que ellos nos pueden dar.



¿Cómo recibe el respaldo que le ha dado el presidente de Cobán, Manleo Ramírez?

La verdad es que, al final, uno está contento con el respaldo y lo único que se puede hacer es trabajar. En el fútbol no se puede hacer magia, solo trabajar. Esperamos que el equipo pueda retomar confianza. Este fue nuestro primer punto fuera de casa y esperamos ahora poder ganar en nuestra sede.

¿Es cierto que luego del partido del sábado, ante Comunicaciones, usted se despidió de sus pupilos, tras caer por 2-3?

Esas son cosas internas que se pueden vivir. Realmente a uno le queda solo trabajar, estamos contentos por el respaldo que nos dio la directiva en determinado momento.

¿Es factible sacar a este equipo de la zona en la que está ahora?

Lo primero es ganar un partido, el que sigue, para comenzar a salir de esta situación que ahora estamos viviendo. Lo importante es que el equipo no tiene problemas de descenso. Eso es importante para foguear al equipo, pero el equipo tiene una gran responsabilidad de quedar lo más alto que se pueda.

Ahora se nos viene el juego contra Siquinalá, en casa. Jugamos contra otro equipo que ahora está en zona descenso. Está a ocho puntos de la salvación. Entonces, va a ser un rival peligroso. En este momento, ellos están cuartos, aunque por ahora no les alcanzaría para salvarse.

¿Qué pudo haber cambiado en el equipo, según usted, desde diciembre para acá?

Son cosas que uno a veces no se explica, pero tenemos que seguir trabajando para tratar de conjuntar a los nuevos jugadores que han llegado.

