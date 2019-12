Zarco: "La indisciplina es algo que se ha venido permitiendo"

Jorge "Zarco" Rodríguez siguió muy de cerca el trabajo de la selección mayor en esta Liga B de Naciones de CONCACAF. El pasado 7 de septiembre fue al Cuscatlán para ver el juego contra Santa Lucía. Pero no se fue conforme, porque cree que la selección puede jugar mejor.

El estratega salvadoreño también habló del tema de indisciplina en la selección, en octubre pasado en Santa Lucía. En ese caso, hubo jugadores que ingirieron bebidas alcohólicas y fueron sancionados.

El estratega cree que en la selección se ha sido muy permisivo en este tipo de situaciones.

La selección quedó en primer lugar del grupo de Liga B de Naciones y es sexta, de nuevo, en la CONCACAF. ¿Cómo ve a este combinado con la posibilidad de jugar una Hexagonal?

Es positivo que la selección mayor pueda volver a jugar una Hexagonal, ahora es sexto en CONCACAF. Pero ahora hay que analizar bien los partidos de fogueo de acá a junio 2020. Hay que fijarse bien antes de firmarlos.

"Quizá ahora no le conviene a la selección jugar contra Islandia y Estados Unidos. No es jugar por jugar".

Deben analizar cuántos puntos pueden ganar, cuántos pueden perder. El Salvador ahora tiene 15 puntos de ventaja sobre Canadá, que es el que lo puede desbancar.

¿Conlleva mucho riesgo para la selección jugar ahora contra Islandia y Estados Unidos?

Sí, mucho. Se corre el riesgo de que se pierdan puntos, aunque sean pocos. Esos son los detalles que de verdad se tienen que planificar.

¿Por qué cree que los rivales del Caribe enfrentados en Liga de Naciones complicaron a la selección en casa y afuera?

Como entrenador, uno nunca es dueño de la verdad, pero sí pienso que nuestra selección está para más. Puede dar un poco más. Todos los rivales que se ha enfrentado en estos últimos seis juegos de Liga B eran accesibles. Los debió haber ganado con más solvencia. Fui a ver a la selección contra Santa Lucía, en septiembre y a mí no me gustó el desenvolvimiento de la selección.

¿Cree, como entrenador, que la selección puede mostrar un rostro diferente en su funcionamiento de cara a una posible Hexagonal?

Nuestra selección puede jugar mejor de lo que ha estado jugando en estos últimos seis juegos. Ojalá que el técnico se dé cuenta de lo que tiene que hacer y el jugador se comprometa. A veces, uno como técnico debe analizar partido a partido y no encerrarse en su mundo. Por ahí se tiene a Benji Villalobos que puede ser una alternativa de portero. También está Tomás Granitto.

Del camerino de la selección se han dicho muchas cosas. Para citar un caso, Nelson Bonilla pidió que no lo llamaran a la selección en septiembre pasado. ¿Cómo manejar estos casos?

Como entrenador, uno debe unir a todos los jugadores, llevarlos a que se comprometan con el país. Pienso que la selección puede dar más o debería dar más. Ojalá que todos esos problemas los sepa resolver el director técnico. El que debe convencer a los jugadores de lo que se debe hacer es el técnico.

Usted tuvo como pupilo a Rodolfo Zelaya en Alianza. Lo conoce. ¿Cómo cree que caló su retorno, que luego fue parte del grupo de jugadores multados por indisciplina?

Yo pienso que tendría que haber sido positivo por la clase de jugador que es. Lastimosamente, desde afuera, uno poco puede opinar. Pero no se le dio el manejo que se le tenía que dar a Rodolfo. Él casi no había jugado en este año, entonces no estaba preparado para jugar como titular, pero sí lo estaba para los segundos tiempos.

"Ese fue el mal manejo que se le dio a él (Zelaya) y por eso es que se ha lesionado. Ojalá que se pueda recuperar y se dé cuenta de que tiene un compromiso con la selección de El Salvador".

Zelaya no estaba físicamente ni mentalmente para jugar 90 minutos. Estaba para los últimos 30 minutos. Así hubiera mostrado un gran rendimiento.

Hubo multa para un grupo de seleccionados de parte de la FESFUT, por indisciplina. ¿Qué tan complicado se ve esto desde afuera?

Estas cosas que se han venido permitiendo a los jugadores. Es difícil en este momento querer corregir. Pero son los jugadores los que se han metido en este problema. Todos los involucrados, sea que jueguen fuera o dentro, tienen el mismo grado de responsabilidad.