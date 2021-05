"Zarco" Rodríguez: "En el fútbol se sufre"

El técnico de FAS, Jorge Humberto "Zarco" Rodríguez, habló al final del partido con mucha emoción en que su equipo derrotó 4-2 a Santa Tecla en los lanzamientos desde el punto penal luego de caer 0-1 en el tiempo reglamentario.

Con sus ojos al borde del llanto, Rodríguez agradeció a Dios y a todos los que se involucraron en su proyecto con FAS para llegar a su décima final en su carrera como técnico donde buscará su sexta corona.

"Dios lo tenía destinado así, carácter y que no nos diéramos por vencido y al final el esfuerzo de todos ha alcanzado para tener una final entre dos equipos grandes para que el domingo lleguen unos 17 mil aficionados tanto de rojo como otra cantidad igual de blanco, que colmen el Cuscatlán y que tengamos una final que no se ha visto con afición presente", respondió el estratega unionense ante la pregunta de cómo soportó la presión en el partido ante los periquitos.

Sobre el porqué debió sufrir hasta lo último para celebrar su boleto a la final donde enfrentará al Alianza para reeditar la final del Apertura 2019, el "Zarco" admitió que "en el fútbol no se sufre más de la cuenta, lo bonito es lo que Dios le tiene deparado al equipo y ahora nos ha regalado una victoria, ayer también en la otra semifinal (entre Alianza y Luis Ángel Firpo) se definió también por los lanzamientos de penal, fue igual de sufrida y el fútbol es así, lastimosamente 11 equipos fracasan y uno solo gana y el que quede campeón se llevará la liga" destacó.

Rodríguez admitió que el fútbol es impredecible ya que los dos finalistas clasificaron con mucho sufrimiento al definir sus pases de la misma manera, sufriendo hasta los lanzamientos desde el punto penal para poder celebrar.

"El fútbol es más de sufrir que de gozar, pero es lo lindo que tiene el fútbol, al final nos brindan eso y agradecido con Dios porque me permite llegar a mi décima final, he ganado cinco de esas finales y contento por lo que me ha brindado el fútbol"- afirmó.