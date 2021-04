"Zarco" Rodríguez: "FAS es otro equipo ante el Once Deportivo"

La derrota de FAS nuevamente a manos del Once Deportivo caló hondo en los ánimos del equipo de Santa Ana quien luego del pitazo final del juez Edgar Ramírez apuró su salida de la cancha del estadio Óscar Quiteño a fin de digerir en su camerino una nueva derrota a manos de sus vecinos de Ahuachapán quien mantiene una paternidad abierta sobre los tigrillos que reconoció su timonel, Jorge "Zarco" Rodríguez.

"Es realmente difícil para nosotros nuevamente, nos volvió a pasar, no fuimos capaces de mantener el ritmo que teníamos y al final ellos terminaron siendo mejores que nosotros, nuevamente nos vuelven a ganar y es complicado para nosotros aceptar eso, pero es la realidad", afirmó Rodríguez, sentado a la orilla del banquillo de los locales al final del partido.

El "Zarco" admitió además que al plantel no solo le caló hondo la derrota ante el equipo aurinegro, si no que también "a uno le puede calar la derrota pero tiene que demostrar lo mejor cuando le toca jugar, cuando le toca que rendir en el partido, pero son las cosas que tiene el fútbol y hay que aceptarlas como tal. Realmente el equipo pareciera otro cuando jugamos contra el Once Deportivo y son cosas que debemos de trabajar", acotó.

Sobre lo mostrado en la cancha donde proyectó fútbol ofensivo en los primeros 15 minjtow de cada periodo de juego y que terminó con el gol de penal de Torres pero que después se demostró que era un espejismo, "Zarco" Rodríguez confesó que "al final sí (fue un espejismo) porque no logramos alcanzar lo que queríamos, que era ganar, no nos queda más que seguir adelante y darnos cuenta que otra vez le hemos fallado a nuestra afición."

Sobre los dos últimos goles recibidos en jugadas similares donde la posición de sus zagueros centrales no era la mejor, Rodríguez dijo que "eran dos pelotas que nosotros teníamos en ofensiva y las perdimos y ellos hicieron buenos movimientos y nos pusiero la pelota a las espaldas de nuestros dos defensores y así llegaron los dos últimos goles de ellos. Ya era difícil (reaccionar) aunque de último llegó un gol que nos brindó cierta esperanza (de empatar el partido) pero al final no hemos logrado nada", afirmó.

Pese a que faltan dos jornadas de la fase regular que deben realizarse en una semana, el estratega de FAS reconoció que la derrota ante el Once Deportivo puede variar al final la posición en que puede terminar su equipo para saber con quién debe jugar su serie de cuartos de final en procura del boleto a semis.

"Faltan dos fechas donde debemos ver en qué posición quedamos y en donde podemos quedar (en la tabla de posiciones) porque ahora era una bonita oportunidad (de escalar en la tabla) y hemos fallado"- admitió.