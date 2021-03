"Zarco" Rodríguez: "No fue el resultado que queríamos"

FAS empató sin goles en su propio estadio ante el líder e invicto Once Deportivo de Ahuachapán, resultado que para el técnico de los tigrillos, Jorge "Zarco" Rodríguez, no fue el que esperaba.

"Fue un partido difícil ante el líder e invicto del grupo, un equipo que siempre ha sido complicado para nosotros, no fue el resultado que nosotros queríamos pero (al menos) paramos la racha negativa de tres derrotas consecutivas", resumió el estratega en la conferencia de prensa al final del partido.

Acerca del rendimiento mostrado por sus pupilos en la cancha luego de una semana de tirantez donde exigía mejorar la actitud de algunos jugadores, el técnico de origen unionense destacó que "lo que queríamos era parar todos los resultados malos que habíamos tenido, vamos a seguir adelante para poder mejorar", indicó el timonel de los tigrillos quien confirmó que su pensamiento primordial que buscaba rescatar y que manejaba antes del choque ante los ahuachapanecos era parar la hemorragia de derrotas consecutivas que su plantel sufría en la liga y que le heredó separar a dos jugadores con experiencia en su plantel.

"Debíamos de romper (eso) para poder trabajar (la próxima semana) más tranquilos, sabiendo que el rendimiento de todos no ha sido el mejor en las primeras seis fechas, sabiendo que viene un nuevo campeonato donde debemos de estar a la altura", insistió.

Sobre si su equipo mereció o no la victoria ante un equipo fronterizo que tampoco se exigió en la cancha ya que sabía de antemano que era ganador de su grupo, el técnico oriental fue tajante al señalar que "decir que merecimos ganar este partido no es relevante, cuando se gana se merece y cuando no se gana se está en deuda (con todos), se ha empatado ante el mejor equipo del grupo y claro que nosotros debemos de mejorar", aseveró.

Rodríguez admitió que los cuatro puntos logrados de 18 posibles es reflejo de lo que su plantel ha realizado en la primera fase del Clausura 2021 y sentenció diciendo que "no hemos estado a la altura durante la primera ronda de este campeonato, lo que se trazó (en metas) no se ha cumplido y debemos seguir adelante", aseguró.

Acerca del grupo que deberá jugar en la fase dos o etapas de hexagonales donde deberá enfrentarse al Alianza, Firpo, Jocoro, Atlético Marte y al propio Once Deportivo, "Zarco" Rodríguez manifestó que "comienza otro campeonato, nosotros debemos de comenzar bien, tratar de mejorar totalmente lo que hemos mostrado en esta primera ronda donde no ha sido buena para nosotros", recalcó.