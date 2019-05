Zelaya: "Quiero que gane Alianza la corona 14"

Rodolfo Zelaya es ahora el máximo anotador en la historia de Alianza. Su nombre es sinónimo de gol en las filas de equipo blanco. Ahora, con la camisa de Los Ángeles, de la MLS, el artillero admitió que esta es una final en a que le gustaría estar, pero también tiene claro que ya no juega para los albos.

Pero eso no impidió que Zelaya mandara todos sus buenos deseos para la representación aliancista. De eso y más conversó en exclusiva con EL GRÁFICO, desde tierras angelinas.

¿Siempre pendiente de Alianza que va a la final contra Águila este domingo?

Sí. Siempre veo los partidos. Lo veo por la televisión o por el teléfono. Estoy muy agradecido con e equipo , con esa linda afición que siempre me mostró cariño. Siempre voy a ser Alianza. Voy a estar en las buenas y en las malas.



Alianza tuvo que aprender a convivir sin Zelaya. ¿Cómo lo vio desde afuera?

La verdad es que Bladimir Díaz ha hecho un buen torneo. Ha metido bastantes goles para el bien de Alianza y eso es lo importante . Sabemos que Alianza tiene un gran equipo y grandes jugadores, los mejores del país. Estoy seguro de que este domingo van a celebrar esa tan ansiada corona 14, porque veo que Alianza está haciendo bien las cosas y tiene un gran plantel al igual que Águila. Ojalá que sea un bonito espectáculo y que los dos equipos salgan a proponer. Ojalá que sea un bonito partido para que la gente se vaya contenta.

¿Qué opinión le merece que nuevamente el Hombre Gol de EL GRÁFICO quede en manos de Alianza. En el torneo pasado fue para usted y ahora es para Bladimir Díaz?

Eso demuestra el buen trabajo que está haciendo Alianza En el medio campo están Óscar Cerén, Juan Carlos Portillo, quienes están haciendo bien las cosas. A ellos se suman Monterroza y Olivera . Ponen buenas pelotas para que uno pueda tener más posibilidades de marcar goles.

¿Desde su perspectiva, cómo se ve esta final entre Águila y Alianza?

Es una linda final, lo mejor que le puede pasar al fútbol salvadoreño, porque se enfrentan dos grandes equipos con grandes aficiones. Son dos equipos de los grandes del país. Esperemos que haya un bonito espectáculo y que la gente que vaya al estadio disfrute de una final. Creo que si hay un buen espectáculo, la gente se va a ir satisfecha.

¿Esta es la final que usted soñó jugar?

Sí, quién no. Contra un rival como Águila cualquiera quisiera jugar una final. Me gustaría estar en esa final, pero lastimosamente ya no estoy en el equipo, pero es una final linda. No dudo de que los jugadores de ambos equipos la van a disfrutar. Va a haber un ambiente muy bonito alrrededor del estadio. No digo que gane el mejor, porque quiero que gane Alianza. Ojalá que pueda ganar la corona 14.



¿Lo afecta la melancolía y los recuerdos de un estadio Cuscatlán a plenitud?

Realmente sí. Es una linda final. Qué bueno que se da, porque el fútbol salvadoreño ya necesitaba esto, que dos equipos grandes estuvieran en una final. Hay que disfrutarla como aficionados.

¿Cómo cree que Alianza puede complicar a Águila desde lo futbolístico?

Creo que Alianza hay muchos jugadores que se conocen desde mucho tiempo. Tienen una idea clara de lo que quiere el profesor Rodríguez. Tienen una muy buena media cancha en la que se están entendiendo bien con Olivera, el número 10. Él y Monterroza son los que están manejando la media cancha y están haciendo bien las cosas. Ojalá que este domingo lleguen enchufados ellos para que pongan buenos pases a gol.

Ahora en Alianza están Óscar Cerén y Henry Romero, quienes antes jugaron en

Águila, ¿Qué les puede decir a estas piezas albas en la previa de la final?

Son dos jugadores profesionales. Se deben a Alianza. Estoy seguro al 100 por ciento que ambos van a dar su máximo esfuerzo para que Alianza pueda quedar campeón



¿Qué le dice a la gente que sigue a la espera de su debut en la MLS, con Los Ángeles?

Sé que hay mucha gente que está ansiosa por verme debutar. Lo que a mí me perjudicó un poco fue la lesión que tuve abajo del gemelo. Me marginó como seis semanas. Pero ya tengo unas cinco semanas de estar trabajando con todo el grupo y cada día voy mejor. El cuerpo técnico me dice que ya estamos muy cerca, pero tampoco es de apresurarse. Ellos no solo piensan en un partido, sino en todo lo que falta de este campeonato. Estoy tranquilo, trabajando fuerte.

Bob Bradley se percibe concreto y profesional en sus declaraciones. ¿ES así

también en el camerino y el banquillo de Los Ángeles?

Es un entrenador exigente , profesional. Ve cualquier tipo de detalle en uno. Vemos videos casi todos los días, observando detallitos en los que uno se equivoca. Es un gran entrenador.

¿Cómo es la relación con el mexicano Carlos Vela?

Normal. Es una gran persona, muy profesional. Desde que uno llego al equipo le ha brindado el apoyo. Es el capitán y está haciendo un gran torneo. Es el mejor de esta liga , por los números, por lo que está haciendo. Es una pieza fundamental en el equipo.