Zelaya manda buenas vibras: “Ojalá la selección clasifique a Copa Oro”

El ariete salvadoreño del Los Ángeles FC, Rodolfo Zelaya, concedió una entrevista exclusiva a Grupo LPG y en esta tercera parte te compartimos sus deseos para la selección mayor de cara al encuentro con Jamaica.

Los nacionales juegan su pase a Copa Oro y su futuro en Liga de Naciones de CONCACAF ante los jamaicanos, en un partido este próximo 23 de marzo. Fito mandó buenas vibras.

¿Qué impresión te dejó la selección nacional ante Guatemala el pasado 6 de marzo?

Lastimosamente no tuve oportunidad de ver el partido, sé por lo que he leído y por las imágenes que miré después que hizo un buen partido, que se ganó bien, que los cinco jugadores de Alianza que jugaron aportaron lo que saben para lograr esa victoria, me alegra eso porque es la selección y porque nos representa a todos.

Pero sí estarás pendiente del juego ante Jamaica del próximo 23 en el Cuscatlán...

Claro, estaré pendiente de ese partido, siempre uno hecha buena vibra a la selección, ojalá se logré clasificar a la Copa Oro aunque en lo personal he dicho que lo veo difícil por todas las razones que rodean para lograr ese boleto, en el fútbol todo puedo pasar y ojalá se obre ese milagro y pueda pasar a la Copa Oro por el bien de nuestro fútbol y de mis compañeros.

Hablando del Alianza, ¿te sorprendió que haya perdido ante Chalatenango el fin de semana pasado?

No me sorprende porque Chalatenango está jugando muy bien, el fútbol es así, de repente se gana o se pierde y Misael (Alfaro), (Fidel) Mondragón y (Rafael) Tobar están haciendo un buen trabajo en ese equipo. Sabemos que Alianza es el mejor equipo en El Salvador pero habrá momentos como el fin de semana pasado que te toca perder pero estoy seguro que Alianza hará un buen torneo y primero Dios quede campeón en mayo, por lo demás la liga está competitiva; Águila está de líder, un puesto en que Alianza debería estar, Limeño también está haciendo un buen papel con Renderos Iraheta al frente; me sorprende lo de Santa Tecla pero creo que para la segunda vuelta se repondrá y será protagonista de nuevo.

¿Qué mensaje le enviás a tus seguidores?

Hay mucha afición que está pendiente de mí y de lo que estoy haciendo en el LAFC, a ellos les digo que mi momento llegará para poder hacer un buen año en la MLS, agradezco su apoyo, no tengo fecha para mi debut, será cuando me sienta bien y lo único que prometo es que seguiré trabajando fuerte como lo he estado haciendo para que pronto pueda jugar.