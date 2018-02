Zidane: "De Cristiano nunca se puede dudar"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, destacó el momento de Cristiano Ronaldo al afirmar que "nunca se puede dudar de él", aseguró que realizará rotaciones en su equipo para encarar tres partidos de LaLiga Santander en seis días y dijo que confía en "toda" su plantilla y no solo en Karim Benzema.

"Cristiano es uno de los que nunca se puede dudar, hasta cuando no mete gol. Es un jugador que con pocas ocasiones te la puede liar. No sé si está en su mejor estado de forma pero sabe que queda mucha temporada y que va a estar", manifestó.

Contento por la imagen dejada en el primer capítulo del duelo ante el PSG, Zidane pidió cambiar el foco hacia la Liga. "Todos hablamos del partido del PSG pero tenemos cinco partidos de Liga que son importantes".

En la cabeza del técnico madridista están esas cinco jornadas de Liga que encara antes de volver a medirse al París Saint-Germain en la Champions. De nuevo regresa un calendario cargado para el Real Madrid, lo que provocará que vuelva a las rotaciones.

"Confío en toda mi plantilla, no solo en Karim. Tenemos muchos partidos y más ahora porque vamos a tener dos entrenamientos y jugar. Necesitamos a todos. Lo que quiero de mis jugadores es que estén todos preparados como están", dijo.

El nivel mostrado por Marco Asensio le hace pedir paso en el once, aunque Zidane evita debates. "Hoy es Marco, ayer Isco, mañana Ceballos... al final todos estamos en el mismo barco. Yo tomo decisiones y es muy complicada mi labor. Los jugadores están preparados para jugar cuando tienen la oportunidad, luego uno juega más que otro como siempre pasa en un equipo pero son todos importantes para mí".

Explicó Zizou que la suplencia de Gareth Bale en un partido clave de Champions fue por cuestiones tácticas. "Son decisiones. Quería jugar en rombo porque me parecía que contra el PSG era mejor jugar así y ahora tenemos muchos partidos para contar con todos. Es lo que me interesa, que estén todos enchufados y listos cuando tienen la titularidad".

Espera el técnico madridista que la mentalidad mostrada en competición europea se traslade a la Liga. "Lo que hicimos el otro día estuvo muy bien y ahora hay que pensar en nuestro día a día que es la Liga y volver a estar concentrados en ella. La mente la tenemos en la Liga, ganamos un buen partido y ahora sabemos que vamos a tener uno de vuelta pero antes tenemos cinco de Liga".

El primer rival es un Real Betis que aseguró es "un equipo muy bueno" y "fuerte en su campo", ante el que afirmó tendrán que usar sus "armas" y "jugar bien", convencido de que están "preparados para hacer un gran partido de fútbol".

"La mejor forma de prepararse para el PSG es jugar bien en Liga. Necesitamos a todos los jugadores más que nunca. La organización de partidos y jugadores es lo más importante. Estamos listos para todo", añadió.

Terminó defendiendo a su plantilla. "Los jugadores siempre lo intentan, no me deben nada, lo que quiero de ellos es que cuando estén en el campo lo den todo al cien por cien. A veces no nos salen bien las cosas. En enero quitando el partido de Leganés en casa en Copa no lo estamos haciendo mal, lo podemos hacer mejor y lo vamos a intentar pero respeto a mis jugadores porque lo intentan siempre.

A veces podemos fallar pero es parte del fútbol, lo que tenemos que intentar es minimizar todos los errores porque así podemos ser más efectivos contra cualquier rival".