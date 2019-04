Zidane: "La Liga será el primer objetivo el próximo año"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, marcó LaLiga Santander como "el primer objetivo" del próximo curso y, aunque felicitó al Barcelona por el título que ya acaricia, recordó el palmarés de su equipo en la competición doméstica.



"El próximo año vamos a intentar empezar LaLiga de la mejor manera, porque es el torneo del día a día. Si no empezamos bien va a ser otra vez complicado. Para mí y para los jugadores debe ser el primer objetivo el próximo año", aseguró.



Zidane felicitó al Barcelona pero tiró de historial para recordar que el Real Madrid es el club con más conquistas ligueras. "No creo que nos de pereza, tenemos 33 Ligas. Cuantas tiene el Barcelona?".



"Es verdad que últimamente lo está haciendo bien, hay que reconocerlo y felicitarle, pero en la historia del Real Madrid tiene muchos más títulos en Liga", añadió.



Aunque el técnico francés incidió en el que su equipo tiene "que cambiar esta dinámica" porque el título que más valora es LaLiga. "Para mí, lo más importante es la Liga, es la más complicada porque son 38 jornadas y todos los días".



De momento, en el presente campeonato, encara la visita a un Getafe al que elogió por su gran temporada y que pelea por el sueño de acceder a la Liga de Campeones.



"Es un equipo que lo está haciendo fenomenal, la mejor temporada de su historia y eso es fruto de su trabajo. Nosotros, sabiendo eso, vamos a intentar hacer lo mejor como en el último partido. Siempre jugamos para ganar y es lo que vamos a intentar hacer", señaló.



Zidane espera que sus jugadores repitan la imagen dejada ante el Athletic Club en su último encuentro. "Vamos a tener un partido complicado. Lo que quiero de mi equipo es que meta una intensidad alta ante un rival que lo está haciendo bien en su casa. Estamos mejor tras el último partido, terminamos muy bien físicamente y estamos preparados para repetirlo".



Por último, reflexionó sobre los cambios en su puesto que se producen tras su regreso y un mayor poder de decisión en la confección de la próxima plantilla del Real Madrid.



"Para mí, no ha cambiado mucho, es un rol que siempre he tenido. Tal vez antes no tanto, pero un entrenador siempre tiene voz para hablar de perfiles que hacen falta, jugadores que pueden llegar y que se pueden ir. En los primeros años no hubo muchos cambios pero este año sí que los va a ver", sentenció.