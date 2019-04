Zidane: “No entiendo por qué pitan a Bale y aplauden a Isco”

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, defendió a Gareth Bale luego de que aficionados del equipo en el Santiago Bernabéu pitaran al galés en la victoria de 3-0 sobre el Athletic de Bilbao.

El ténico galo también valoró el gran esfuerzo de sus jugadores, además de destacar el gran segundo tiempo que hicieron ante los leones.

Acá algunas de las frases que dejó tras el triunfo ante los leones bilbaínos:

SOBRE BALE:

"No entiendo por qué pitan a Bale y aplauden a Isco. Bale es un jugador que nos ayuda como todos. Tuvo una ocasión para marcar y no lo hizo y me sabe mal porque quería que Gareth marcara en el día de hoy".

EL MOMENTO DE BENZEMA:

“Todos sabemos de su calidad. Lo que está haciendo esta temporada a nivel goleador es impresionante y me alegro por él porque es un gran jugador. No sé si el mejor nueve del mundo aunque en este momento sí, lleva ocho goles seguidos”.

BRAHIM DÍAZ:

“Brahim es un jugador que me gusta porque cuando tiene el balón va hacia la portería directo y utiliza bien las dos piernas. Ya le conocía de antes y es un buen jugador”.

EL COMPROMISO DE LOS JUGADORES:

“Compromiso de los jugadores sobre todo en el segundo tiempo en el que mejoramos en muchos aspectos y supimos encarrilar el partido que, hasta entonces, estaba siendo muy parejo”.