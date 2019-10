Zidane: "No hay que señalar a nadie"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, defendió a sus jugadores y pidió que no se señale "a nadie" por la derrota de Mallorca, admitiendo que "siempre quieren ganar" y "hacer las cosas bien", convencido de la reacción que protagonizarán en el estadio del Galatasaray.

"Los jugadores son los primeros que quieren siempre ganar y hacer las cosas bien, no tengo ninguna duda. Ellos saben que cada partido nos miran. Lo que tenemos que hacer mañana es mostrar que queremos cambiar la situación", dijo.

"Aquí somos un equipo, todos juntos y no hay que señalar a nadie. Estamos en el mismo barco y yo soy el responsable. Confío en mi plantilla totalmente", añadió.

Zidane se mostró confiado en la inmediata reacción de su equipo y la respuesta que en el pasado han dado en una competición como la Liga de Campeones. "Queremos responder. La situación la conocemos todos, empezamos mal en la Champions pero mañana tenemos un partido para demostrar y es lo que vamos a hacer".

"No podemos hablar de la temporada pasada, al final cuando no te juegas nada es complicado, ahora es otra temporada y de vez en cuando no jugamos bien un partido. Así es la vida, no puedes estar siempre bien. Lo importante es cada partido saber la exigencia para nosotros, somos el Real Madrid, no podemos equivocarnos ni un minuto, es la realidad, pero de vez en cuando nos pasa y tenemos que intentar reducir este margen de error. Cada partido es un mundo. Ahora es Champions y se que vamos a hacer un gran partido", añadió.