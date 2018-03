Zidane: "Será especial volver a enfrentarme a Ancelotti"

Lee también

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, aseguró hoy que el duelo ante el Bayern Múnich en la Liga de Campeones europea será "especial" para él por el hecho de enfrentarse a su "maestro", el italiano Carlo Ancelotti."Que será un duelo entre maestro y alumno es seguro", convino Zidane. "Y volver a enfrentarme a él va a ser especial porque aprendí mucho a su lado; él hizo grandes cosas en este club y es una gran persona".Tras reírse de los comentarios acerca de las llamadas "bolas calientes" en los sorteos, el entrenador francés de los blancos señaló que los cuartos ante los campeones alemanes serán una eliminatoria "muy dura", que su equipo no afrontará con miedo."Nosotros no vamos a tener miedo, pero ellos tampoco porque tienen un buen equipo, muy fuerte, y lo están haciendo muy bien", afirmó Zidane, después de que el sorteo fuera, esta vez, mucho menos benévolo para su equipo que en otras ocasiones."Va a ser un partido muy bonito para los aficionados y para el fútbol en general", añadió."Como jugador, yo prefería este tipo de partidos porque me ilusionaban, me motivaban mucho", prosiguió el técnico galo.Zidane consideró que el doble enfrentamiento ante el Bayern está "al 50 por ciento", si bien admitió que jugar el partido de vuelta en el estadio Santiago Bernabéu es, a priori, mejor."Normalmente, es mejor jugar fuera primero y luego en casa, pero yo no tengo preferencias", apuntó el entrenador blanco."Importa ir allí para hacer gol, porque es importante marcar fuera de casa", concluyó.