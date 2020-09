Zidane considera que el Barcelona tiene plantel para "ganar todo"

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró "respetuoso" por la situación interna que vive el Barcelona, tras el capítulo de Leo Messi y los enfrentamientos con la directiva, y centrándose en lo deportivo aseguró que tienen "plantilla para pelear por todo".



Zidane ve desde la distancia la situación actual del Barcelona, el último capítulo con la salida del delantero uruguayo Luis Suárez, y piensa que no afectará en lo deportivo a su gran rival.



"Voy a ser respetuoso porque no sé lo que está pasando dentro, por eso no me quiero meter en nada. Todos los clubes tienen sus cosas, sus dificultades y su momento así", manifestó.



"Yo creo que el Barcelona, en lo deportivo, tiene una plantilla para pelear por todo. No tengo ninguna duda", añadió esperando un nuevo pulso por los títulos con el eterno rival madridista.

