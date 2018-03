Zidane, entre sonrisas

Lee también

Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, celebró el regreso con gol del galés Gareth Bale ante el Español, tras 88 días de baja por lesión, y aseguró que “es un jugador especial, distinto a los demás”.“Estamos contentos de su vuelta y de volver a ver a Gareth con nosotros. Después de tres meses era importante estar y volver a sentirse jugador. Marcando, aún más contento”, valoró.“Gareth es Gareth y solo tenemos a uno, pero tenemos otros jugadores que lo están haciendo bien también. Él es un jugador especial, distinto a los demás, pero cada uno aporta su granito de arena”, añadió.Antes de que reapareciese Bale en la segunda parte, Zidane dialogó brevemente con él en banda y desveló el mensaje. “Tenía ganas de estar con nosotros en el campo, sentirse jugador. Le he dicho que disfrutara, nada más. No había que decir más. La posición la hablamos en un segundo y la palabra era disfrutar”.Zidane destacó la importancia del gol de Álvaro Morata así como las rotaciones que realizó con minutos para jugadores que no participaron ante el Nápoles en Champions.