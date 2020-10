Zidane quita importancia a la polémica entre Benzema y Vinicius

Zinedine Zidane restó importancia a las palabras de Karim Benzema a Ferland Mendy en el descanso del partido ante el Borussia Mönchengladbach, señalando al brasileño Vinicius y diciéndole que no le pasase el balón, algo que "siempre ha pasado" según el técnico del Real Madrid y que ya se ha aclarado entre los jugadores.



Confirmó Zidane que tras desvelarse la conversación en el túnel de vestuarios, Benzema habló el jueves con Vinicius y aclaró sus palabras. "Está aclarado, lo más importante es que los jugadores han hablado entre ellos y no pasa nada. Esto siempre ha pasado en el campo donde se dicen muchas cosas y luego queda ahí", dijo Zidane.



"Nosotros somos un equipo y la energía la necesitamos para otra cosa. Es bueno que de vez en cuando pasen cosas como esta también porque significa que estamos vivos. Hablaron y está todo perfecto", añadió.



Con sus argumentos Zidane volteó la situación y realizó una lectura positiva de lo ocurrido, resaltando el "carácter" que muestran sus jugadores y lo metidos que estaban para levantar en Alemania un partido que perdían.



"Sinceramente creo que esas cosas pasan muchas veces en un campo. Son pequeñas cosas que ocurren entre jugadores en el terreno de juego y no lo digo por esconder o maquillar un problema, porque ha pasado, pero suele ocurrir y es natural en un partido. Lo importante es que no se quede ahí, que hablen los jugadores entre ellos y al día siguiente se haya olvidado todo. Estas cosas gustan al público y la prensa pero esto ha pasado siempre en caliente y significa que hay carácter en el equipo", defendió.



Las palabras de Benzema sobre Vinicius no piensa Zidane que vayan a afectar a un futbolista "joven" que dijo "tiene presente y futuro en el Real Madrid". El técnico madridista elogió las ganas de aprender del brasileño. "Es un chico que quiere aprender, mejorar y eso es bueno para un entrenador y un equipo".



Zidane tampoco cree que lo ocurrido afecte a la imagen de uno de los capitanes como Benzema. "No creo porque siempre ha pasado esto en el campo y las cosas se quedan ahí. El problema es que hoy en día tenemos muchas cámaras pero antes esto siempre pasaba y ahí se quedaba. Siempre en el campo puedes decir algo a tu compañero en caliente, a mi me pasa y contra mi también pasó tranquilamente".

Lee también