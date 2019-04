Zidane:"¿Fichajes? Habrá cambios, sé lo que quiero y lo hablaré con el club"

Zinedine Zidane, técnico francés del Real Madrid, descartó que la imagen de su equipo en un final de temporada que en el que no se juega nada le afecte a su imagen y aseguró que tiene "buena energía" tras nueve meses lejos del banquillo y que no está "quemado" después de cuatro partidos desde su regreso.

"No me quema, estoy bien. Si los jugadores no están del todo bien quieren salir y hacerlo mejor. Lo vamos a intentar todos. En este club siempre se tiene en mente ganar cosas y este año no va a ser posible, es normal que sea un poco más complicado. Mi mente está aquí porque mi energía está para el próximo año y tengo buena energía. No estoy quemado", manifestó.

Zidane intentó no dar titulares en su comparecencia respecto a detalles del próximo Real Madrid. Esquivó preguntas sobre Gareth Bale, ni quiso dar nombres de los que no seguirán en el club. "Voy a contestar lo que yo quiero, no me voy a meter en nombres", aseguró.

"Solo puedo decir que estamos en eso y lo vamos a hablar en su momento, ahora tenemos que hablar de esta temporada y nada más. Los perfiles de jugadores los hablaré con el club porque se perfectamente lo que quiero, lo tengo claro en mi cabeza. Después veremos qué podemos conseguir en el mercado pero está claro que habrá cambios", dijo.

Quiso dejar claro, cuando fue preguntado por su frase de hacer caja, que "los mejores jugadores están aquí", en el Real Madrid, aunque admitió que el club "siempre busca" mejorar. "No ha sido el mejor año del Madrid. Hay que aceptarlo y cambiarlo".

De momento, la atención de Zidane se centra en mejorar el juego de su equipo. "No estoy preocupado. Nos faltan seis partidos y creo que vamos a conseguir jugar mejor, debemos hacerlo antes de final de temporada porque nos va a venir a todos bien".

Además, defendió a Marco Asensio. "Sabemos el jugador que es, el talento que tiene. Es muy joven y bueno. La temporada ha sido un poco complicada para todos, no solo para él, le veo bien metido y quiere progresar. Es lo que vamos a intentar hacer con él".

El único jugador de la plantilla que aún no ha jugado con Zidane, estando en condiciones de hacerlo, es Jesús Vallejo. El técnico confesó que lo hará antes de que acabe la temporada. "Se merece jugar como los demás y va a jugar, luego se verá cuándo. Es un jugador de calidad, la única pega que ha tenido han sido muchas molestias en la temporadas que ha estado aquí, pero cuando está bien lo da todo y es un jugador muy interesante".

Respecto al belga Thibaut Courtois adelantó su vuelta al grupo en entrenamientos el próximo lunes. "Ha tenido molestias y hay que aceptarlo. Ya está mejor y creo que el lunes va a estar entrenando con el equipo".

Por último, valoró el momento del Athletic Club y destacó su crecimiento según avanzó la temporada. "Es un equipo que últimamente no ha perdido mucho y lo está haciendo mucho mejor ahora que en su inicio de temporada. Es un equipo bueno. Siempre ha sido un rival complicado de jugar y nos va a dar dificultades pero al mismo tiempo es un buen partido para hacerlo bien".