Zinedine Zidane: "Hay momentos en los que tenemos que sufrir"

El entrenador del Real Madrid Zinedine Zidane calificó el encuentro de Ipurúa entre el Eibar y Real Madrid de "partidazo de los dos equipos" y reconoció que el Eibar "también ha tenido su momento bueno".

"Al final controlamos bien el partido, teniendo dificultades y la victoria es merecida", declaró.

Zidane dijo que su delantero Karim Benzema, autor del primer gol del partido: "Lo está haciendo fenomenal, pero no sólo a nivel de los goles. Benzema "no es sólo gol, es juego, es claridad en el juego y es importantísimo para nuestro equipo, pero luego hay que destacar también el trabajo de todos".

En referencia al posible penalti por mano de Sergio Ramos anulado por el VAR, Zinedine Zidane dijo que él no vio la jugada. "Pero yo creo- señaló- que al final pita el árbitro, tiene que saber el árbitro hacer las cosas y yo, como siempre, no me meto con los árbitros y si ha decidido no pitar es que no ha habido mano para él".

Dijo que no está preocupado por posibles momentos de desconexión en los partidos. "Esto se llama fútbol. Hay un rival, que tiene un momento bueno, son equipos que nunca bajan los brazos y hay momentos en los que tenemos que sufrir, pero controlando nuestro partido. Estamos contentos por nuestra victoria y seguimos ganando y bien y ahora descansar bien y pensar en el próximo partido".

Por último se refirió a la falta de rotaciones y explicó que de momento van a seguir así, aunque en el futuro "va a haber cambios seguros". "Tenemos una temporada muy larga muy difícil, rotamos menos ahora, pero con los jugadores importantes voy a contar con todos. No hemos cambiado en los últimos partidos, pero es puntual", recalcó el técnico madridista.