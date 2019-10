Zlatan: "Si me voy, nadie se acordará de la MLS"

El delantero sueco de Los Ángeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic, no dejó claro su futuro tras caer eliminado de la semifinal del Oeste de la MLS, en la derrota por 5-3 ante Los Ángeles FC.

El atacante, fiel a su estilo, causó polémica con sus declaraciones tras decir que a la MLS no le beneficia que se vaya, debido a que la gente ve la liga estadounidense solo por mirar sus actuaciones.

"De momento estoy en la MLS. Si me quedo, será bueno para la MLS porque todo el mundo la mirará. Si no me quedo, ninguno se acordará qué es la MLS", dijo.

Tras la eliminación de su equipo, Zlatan fue acusado de realizar señales obscenas a los graderíos del estadio Banc Of California.

En su defensa, señaló irónico: "¿Dijeron algo (los aficionados)? No fue irrespetuoso, pero esto es como entrenar para mí. El estadio es demasiado pequeño para mí, deben de ser grandes para perturbarme. Estoy acostumbrado a jugar al frente de 80 mil (personas) Este es un paseo por el parque", mencionó.

Un gran jugador. Pero un mal perdedor lamentable la MLS tiene que sancionar a @Ibra_official.

Para finalizar, el sueco habló del partido en donde se quedaron en el camino para disputar la final de su conferencia.

"Es difícil ganar cuando recibes tantos goles, a veces marcar tres puede ser suficiente, pero no puedes ser campeón si recibes cinco goles en contra. Estoy decepcionado porque tuve un par de errores", comentó.

AVANZÓ EL LAFC A LA FINAL DEL OESTE

En una temporada de ensueño, Los Ángeles FC tenía una asignatura pendiente. Carlos Vela y sus compañeros nunca habían podido vencer al LA Galaxy en un clásico, que ha resultado muy entretenido en sus dos años de historia.

Con el LAFC decidido a poner fin esa racha en el primer duelo de los clubes de Los Ángeles en los playoffs de la MLS, Vela se asoció con Diego Rossi y Adama Diomande para dar otro paso al título y amargar a Zlatan Ibrahimovic.

El mexicano Vela marcó dos goles en la primera mitad y asistió al uruguayo Rossi en el tanto que desniveló el marcador en el complemento, y el LAFC avanzó a la final de la Conferencia Oeste al derrotar el jueves 5-3 al Galaxy. Diomande firmó un doblete en el tramo final.

El LAFC, que terminó primero en la temporada regular, sumó su primer éxito de postemporada en sus dos años de historia. Además, derrotó al Galaxy por primera vez en seis enfrentamientos.