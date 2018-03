objetivo: primerOS

Lee también

Trinidad Tobago es el siguiente rival en la agenda de la selección salvadoreña sub-20. Este sábado ambos equipos se verán las caras en la última jornada de la fase de grupos, a la que la Azulita llega como líder, con seis puntos.Por ahora, los resultado han acompañado al equipo nacional. Con los dos triunfos conseguidos hasta hoy, ante Costa Rica y Bermudas, el plantel juvenil ganó confianza y ahora el objetivo sigue estando más claro: el primer lugar del grupo C.“A toda competencia a la que voy siempre quiero ganar. Vamos a trabajar el juego contra Trinidad y Tobago para llevar adelante ese partido”, apuntó el seleccionador sub-20, Eduardo Lara.Sobre el equipo caribeño, el entrenador del equipo salvadoreño tiene claro lo que puede esperar mañana a la 1:30 de la tarde en el estadio Nacional.“Trinidad es un rival muy parecido a lo que encontramos ante Bermudas. Es una selección que hay que trabajarla bien. No podemos pestañear, dar ventajas, porque para eso le mostramos a los jugadores lo que es el rival. Ante Bemudas hicimos un trabajo que no debimos haber hecho. Era para jugar de primera”, aseguró el estratega.Por su parte, los jugadores del equipo sub-20 quieren clasificar en primer lugar a la siguiente fase del certamen.El capitán del equipo nacional, Roberto Domínguez, que suma dos goles en el torneo, cree importante seguir con este ritmo ganador, que los lleve a la siguiente ronda del certamen, con solvencia.“Ya estamos en la otra fase, en la que esperamos hacer el mismo trabajo. Esperamos seguir ganando para terminar primeros en el grupo. Esperamos llegar a la siguiente instancia con nueve puntos”, apuntó Domínguez.Por su parte, el volante Wálter Chigüila aseguró que hay que ir por los tres puntos ante Trinidad y Tobago, rival al que vieron ante Costa Rica, el miércoles, luego de vencer a Bermudas.“Trinidad tiene un ataque directo, con jugadores que manejan bien el juego aéreo. Vamos por la victoria para clasificar en primer lugar”, aseguró el mediocampista.Después del juego ante Bermudas, Lara adelantó a sus jugadores que podría haber cambios en el esquema de juego para el choque ante Trinidad y Tobago.Pero, de acuerdo con el asistente técnico, José Silva, los cambios van a venir según la respuesta fisiológica de cada uno de los jugadores.“Ahora tenemos que ver cómo están los jugadores que salieron tocados ante Bermudas. De eso dependen las posibilidades de cambio”, dijo Silva.Sobre el equipo caribeño, el entrenador asistente dijo que es un equipo con un buen biotipo en sus jugadores. Se para bien en el bloque defensivo. Sabemos que debemos tener buena posesión de balón”, apuntó Silva, quien ayer trabajó con el grupo de jugadores que no estuvo o tuvo pocos minutos frente a Bermudas.