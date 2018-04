FOMILENIO en riesgo por atraso en reformas

El plazo fijado dentro del cronograma de FOMILENIO II para la aprobación de una reforma a la Ley de Carreteras y Caminos Vecinales está por vencerse, lo cual pone en riesgo los fondos destinados para impulsar uno de los proyectos contemplados dentro del programa de inversión que ejecutan los gobiernos de El Salvador y de Estados Unidos en el país, según advirtió la Corporación Reto de Milenio (MCC).



La reforma del artículo 26 de dicha normativa es necesaria para que se permita a las empresas la explotación de los derechos de vía con la colocación de publicidad, algo que ya se da de hecho pero que no está contemplado en la ley. Este es un requisito legal necesario para que avance uno de los dos proyectos de asocio público-privado (APP) que impulsa en el país FOMILENIO II: el de la iluminación y colocación de cámaras de videovigilancia en 140 km de vías principales del país.

“Necesitamos la aprobación rápida de la Asamblea porque esto servirá para brindar más seguridad a las familias que circulan en las diferentes rutas”.

Óscar Ortiz, vicepresidente de la república

“Es necesario que esta reforma sea aprobada urgentemente a más tardar a finales de abril. Si esto no se aprueba, MCC ya no podrá apoyarlo debido a los plazos legales que se requieren para la instalación y la implementación de un APP”, dijo Martha Keays, representante de la MCC en el país, en una carta enviada al director ejecutivo de FOMILENIO II, Wiliam Pleites, fechada el 13 de abril de 2018.



Pleites advirtió que los fondos del proyecto de APP se perderían si la reforma no se aprobaba en la sesión plenaria que se desarrolló esta semana, pues los plazos para ejecutar el proyecto de APP ya no se cumplirían. El director ejecutivo de FOMILENIO II incluso cabildeó con diputados de todos los partidos durante la sesión plenaria del jueves pasado, pero el tema no fue incluido en la agenda.



La enmienda fue presentada en octubre de 2017. De no consumarse la reforma, El Salvador incumpliría parte del convenio firmado con la MCC “y podría poner en riesgo los recursos del componente de asocios público-privados”, señaló Keays en la correspondencia. Pleites dijo que los fondos en riesgo son más de $10 millones que el Gobierno de Estados Unidos ha destinado para apoyo técnico al componente de los APP. El proyecto de iluminación y videovigilancia costaría alrededor de $18 millones. FOMILENIO II busca disminuir la pobreza como el fomento de un mejor clima de negocios y la construcción de nueva infraestructura. El compacto asciende en total a $365.2 millones, Estados Unidos aporta $277 millones y El Salvador $88.2 millones.

“Sentimos que ya entramos en un período crítico para la implementación del APP. Si no se pasa este mes, MCC va a hacer una reflexión profunda sobre este tema”.

Wiliam Pleites, director ejecutivo de FOMILENIO II

Pleites explicó a LA PRENSA GRÁFICA que mientras la reforma no se apruebe, el proyecto de APP no puede ser enviado al Ministerio de Hacienda para la evaluación de su impacto fiscal. “Literalmente dice que ‘no se permitirá la instalación de anuncios o rótulos dentro del derecho de vía ni sobre las señales de tránsito, postes de servicio público, cordones, puentes (...) en cuanto estén comprendidos dentro del derecho de vía’. La ley no hace distinción entre carreteras nacionales ni municipales”, acotó Pleites.



“No podemos promover un APP que contraríe la ley”, agregó.



La idea es que con el APP en referencia, el contratista que gane la licitación pueda vender la publicidad, a cambio deberá proveer los servicios de iluminación y de videovigilancia. “Va a ser de una manera reglamentada”, afirmó Pleites. “Sentimos que ya entramos en un período crítico para la implementación del APP”, consideró.

El director de FOMILENIO II recordó que el anterior gobierno descartó dos APP: la ampliación del Aeropuerto Monseñor Romero y el parque eólico de Metapán.



“Si ahora se cae un tercer proyecto, las señales que están recibiendo (MCC) no son como las más adecuadas en términos del interés del país por realmente aprovechar esta herramienta de atracción y promoción de inversiones que son los asocios público-privados ”, concluyó Pleites.

Ayer, el vicepresidente de la república hizo una llamada a la legislatura que asume el 1.º de mayo para que apruebe la reforma. Ortiz dijo que se reunirá con los jefes de fracción la próxima semana para hablar del tema.



“Necesitamos la aprobación rápida de la Asamblea porque esto servirá para brindar más seguridad a las familias que circulan en las diferentes rutas”, aseveró.

En la agenda

El Gobierno seleccionó, junto a la MCC, dos proyectos:



Carreteras

El APP es para iluminar e instalar cámaras de videovigilancia en 140 kilómetros de carretera. La idea es disminuir los accidentes, así como las posibilidades de robos y la inseguridad en las zonas incluidas.

Los tramos

Los tramos incluidos son la carretera al puerto de La Libertad, autopista al Aeropuerto Monseñor Romero, la carretera del Litoral desde el aeropuerto hasta Zacatecoluca, el final del bulevar Constitución, el redondel Integración, el tramo entre Quezaltepeque al desvío de San Juan Opico, del desvío de Opico a Los Chorros, bulevar Monseñor Romero y el bulevar de Los Próceres.



$365

millones es la inversión contemplada en el marco de FOMILENIO II. Uno de los proyectos que se promueven son los APP.

$10

millones para estudios técnicos y ejecución de un APP de iluminación y videovigilancia están en riesgo.